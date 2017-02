Bruno Soriano: «El balón viene rebotado y me da en el brazo; es clarísimo que no es penalti»

Bruno Soriano habló al final del partido sobre el penalti que condenó al Villarreal ante el Real Madrid, una pena máxima que para él no existió. «Se verá claro en televisión que no puedo hacer nada. El balón viene rebotado y me da en el brazo. Es clarísimo que no es penalti», afirmó

El centrocampista del Villarreal se mostró, a pesar del resultado, satisfecho del encuentro realizado por su equipo. «Hemos hecho un gran partido. La pena ha sido el 1-2 porque nos ha hecho daño. Estábamos en un buen momento y nos ha hecho dar un paso atrás. A partir de ahí ellos han remontado que son un buen equipo y que tienen pegada», sentenció.