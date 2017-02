Zidane: «El Barcelona no está en crisis»

Zinedine Zidane no quiere pensar en sus rivales en la Liga y quiere centrarse en su equipo. El técnico italiano del Real Madrid fue contundente al preguntarle por la situación del Barcelona tras caer en la Champions por 4-0 ante el PSG y ganar por la mínima ante el Leganés en Liga. "¿El Barcelona en crisis? No lo creo, perdona que sea tan corto en la respuesta...", sentenció.

El técnico francés también habló de la situación de Isco, del que se ha publicado estos días que se está pensando si sigue o no en el equipo blanco y que tiene dudas sobre su continudidad. "Es entendible lo que dice, no hay ningún problema. Yo le escucho y está metido en lo que está haciendo ahora. Un futbolista puede jugar 20 ó 26 partidos y cuando le quites no le va a gustar, siempre va a pasar, pero teniendo partido cada tres días me interesa que estén todos enchufados y que estemos todos así hasta el final. Los jugadores quieren siempre jugar, pero teniendo 24 jugadores pasa lo que pasa", señaló. Además, Zidane confesó que "él sabe que cuento con él y que me gusta como jugador, pero tengo 24 jugadores muy buenos. Cuando cambias a un jugador no es porque me guste más otro. Creo en mi plantilla, en los 24 jugadores. Quería hacer jugar a Asensio el otro día y tuve que sacar a Nacho".

Sobre las posibles salidas de jugadores que cuentan con menos minutos, Zidane ha sido claro: "No podemos hablar de lo que pasará en junio. Los jugadores piensan en la competición, en nada más. Veremos lo que pasa el verano. Ahora no es lo más importante".

Zidane confesó que el equipo está en un buen momento pero que "el mensaje siempre es el mismo. Es difícil, es el mes de febrero y estamos bien pero será difícil". Además, confesó que "es mérito de todos, pero sobretodo de los jugadores" y destacó la actitud de sus jugadores porque "creen en lo que yo quiero y es importante. Tienen mucha presión, saben que es el Madrid y aquí todo se magnifica". Y sobre las rotaciones confesó que "veremos si en la Champions hacemos tantas rotaciones. No hago rotaciones solo por rotar y que todos estén contentos. Los hago porque todo el mundo es importante. Lo creo de corazón. Cada uno puede marcar la diferencia".

El equipo blanco jugará ante el Valencia uno de los dos partidos que tiene aplazados en Liga, un escenario que le trae buenos recuerdos a Zidane porque fue allí donde debutó con la camiseta del Real Madrid: "No me gusta comparar equipos. En aquel momento teníamos buen equipo y ahora también. El Madrid siempre tiene a los mejores". Lo que es seguro es que se enfrentará a un Valencia muy diferente al de las primeras jornadas: "Si ganamos allí son tres puntos más, pero será difícil. El Valencia estaba jugando bien pero los resultados no acompañaban y ahora juega mejor y los resultados acompañan". Además, Mestalla apretará, como comprobó Zidane en su debut como madridista: "Mestalla es un campo complicado. Fue un partido complicado, pero me gustan los partidos así, para la motivación es bueno. Ambientes así los he vivido también en Italia y me gustan. Mañana sabemos de la dificultad que vamos a tener".

El descanso de Cristiano

El técnico del Real Madrid habló también sobre la posición de Cristiano Ronadlo y sus actuaciones en los últimos partidos en los que se le ve más generoso: "Su posición es en la banda porque ha jugado toda la vida allí. Puede jugar en otra posición, pero su posición favorita es en la banda". Además, ha desvelado que el luso descansará en los próximos partidos porque ya "ha descansado un partido de Copa y habrá otro partido donde descansará", aunque reconoció que "mañana va a jugar". Del que no quiso decir nada fue sobre Gareth Bale, que reapareció el sábado ante el Espanyol tras más de dos meses de baja. "Verás mañana si sale de titular. Está bien, contento, físicamente fuerte… Veremos si juega mañana", dijo.

Por último, Zidane reconoció que valora "positivamente" que James Rodríguez dijera "que quería quedarse ahora y no marcharse en enero". "Lo está haciendo bien y jugando muy bien y puede hacer jugar a los demás", finalizó.