La doble cara de Karim Benzema

Cuando el faro de Karim Benzema se enciende como ante el Nápoles, todo el Real Madrid se ilumina en ataque. Si está inspirado, motivado y combativo, habitualmente más en las grandes citas que en esos partidos de andar por casa en los que comparece como hipotenso, es una delicia ver jugar al francés, uno de los mejores delanteros del mundo por calidad, templanza y visión de juego. El 'gatito' del que hablaba José Mourinho muestra instinto felino y canino a la vez y responde en el campo a esos miles de críticos, fieles a la idiosincrasia madridista, que perdonan todo menos la indolencia y por eso se decantan como ariete por el corajudo Morata.

Ojito derecho de Florentino Pérez, presidente que ni siquiera le discutió en pleno 'affaire' por el 'caso Valbuena', y protegido por su compatriota Zinedine Zidane, Benzema cuajó ante el osado equipo de Maurizio Sarri su actuación más completa de este curso. Marcó un gol, lanzó una vez al palo, tiró cinco veces, más que nadie, y dio continuidad al juego con sus descargas, paredes y pases entre líneas. Virtudes que con frecuencia echa de menos su afición.

«Fue una gran noche. Estoy muy contento por mi actuación porque es fruto de mucho sacrificio», afirmó Benzema, un tipo capaz de salir al rescate de su equipo ante el Sporting, de firmar un doblete ante el Dortmund, de maravillar ante el equipo de San Paolo y de conducir al club blanco a la conquista del Mundialito tras marcar ante el Kashima y el América de México.

Como dijo Zidane, el ariete francés respondió con gran personalidad justo cuando recibía más reproches

Seguramente el más feliz por el desempeño de Karim fue su compatriota Zidane, quien en la víspera del choque ya le defendió a ultranza. «Demostró que tiene gran personalidad porque ha respondido de la mejor manera en el momento en el que había más críticas. Me hubiera gustado que metiera otro gol porque se lo merecía y fue un peligro constante. Se mueve bien entre líneas, se asocia y hace jugar mejor a los demás. La ovación que le dio la afición fue muy bonita para él y para todos», afirmó sobre el máximo goleador francés de la Champions con 51 dianas en 89 partidos.

Tras alcanzar a Thierry Henry, sólo tiene por delante en esta competición a Cristiano (96 goles), Messi (93), Raúl (71), Ruud Van Nistelrooy (60) y el ucraniano Andriy Schevchenko (59). Según datos de Opta, Benzema marca un gol cada 120 minutos en Champions, un ratio superior incluso al del astro portugués, que anota cada 122 minutos, e inferior sólo a los del crack argentino (un gol cada 99 minutos), Mario Gómez (102), Van Nistelrooy (109) y Pippo Inzaghi (119).

Sus números de esta campaña son fiel reflejo de la doble cara de Benzema, «espectacular» ante el Nápoles, como puso de relieve su compañero Casemiro, y señalado como culpable de la derrota liguera en el Sánchez Pizjuán. Es el máximo artillero del Real Madrid en la Champions con cinco tantos en siete partidos, los mismos goles que en 16 compromisos jugados en Liga, donde se ve superado incluso por Sergio León, figura del del colista Osasuna. En total, ha firmado trece dianas en 29 partidos y 1.911 minutos. Salvo lesión, Zidane siempre ha contado con él para las grandes citas, lo que complica la situación de Morata.

El madrileño no se conforma con su papel de secundario, aunque haya disputado más minutos (1.184) que Karim Benzema en 28 partidos, con diez goles en su haber, seis de ellos en el torneo de la regularidad. Álvaro Morata se esperaba más protagonismo cuando regresó de Italia al club blanco y en verano se replanteará su futuro. Antonio Conte, quien pidió su fichaje para la Juventus pero no le tuvo a sus órdenes porque se convirtió en seleccionador 'azzurro', le desea para el Chelsea. Incluso antes de volver al Real Madrid, Morata comentaba a su entorno que buscaba casa en Londres. Y el Arsenal de Arsene Wenger también le tentó. Novias no le faltan a un punta al que Diego Simeone quiso para el Atlético como cuarta opción, tras Diego Costa, Cavani e Higuaín, y por delante del contratado Gameiro.