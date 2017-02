El Real Madrid abre la puerta a Navas y De Gea

Madrid. Aunque Florentino Pérez aseguró ayer que «todo el mundo está encantado con Keylor Navas», el portero costarricense del Real Madrid ya tiene la puerta abierta para abandonar este verano el club, que volverá a pelear por el fichaje de David de Gea después de su frustrado traspaso el 31 de agosto de 2015. Dos años después de que el Real Madrid se quedase sin De Gea porque la documentación del Manchester United no llegó a tiempo a LaLiga, Florentino Pérez no renunciará a incorporar a partir de la próxima temporada al exguardameta del Atlético, con el también exrojiblanco Thibaut Courtois como segunda opción.

El día después de que el propio De Gea mostrase su compromiso con su club pero dejase en el aire su futuro e insistiese en que no hablará del Real Madrid, Florentino no desmintió la información del diario Marca que asegura que la operación para la compra del portero del United ya está en marcha, aunque el presidente blanco afirmó que de momento no se ha dado ningún paso para contratar al guardameta y que la entidad «no trabajará en ningún fichaje hasta que termine la temporada». «Alguien está enredando por ahí», comentó el mandatario madridista.

De Gea tiene en el Manchester United un acuerdo, a modo de cláusula de rescisión que no existe en Inglaterra, de 65 millones de euros, y José Mourinho, que comparte representante (Jorge Mendes) con el guardameta, no desea dejar escapar al portero. Sin embargo, el guardameta titular de la selección española también tiene como objetivo en su carrera defender la camiseta del Real Madrid y el acuerdo entre ambos clubes podría ser factible. «El futuro nadie lo sabe. Estoy muy feliz aquí, en un gran club. No voy a hablar más. Quiero seguir concentrado con mi club», respondió ayer De Gea.

A la expectativa se mantiene Thibaut Courtois (24 años), que también acaba contrato con el Chelsea dentro de dos, ha rechazado renovar por el líder de la Premier y quiere volver a vivir en la capital de España según desvela a su círculo más cercano, y como tercera opción figura el jovencísimo Gianluigi Donnarumma (el día 25 cumple 18), portero del Milan y que condenó a la suplencia a Diego López durante su estancia en Milán. Pero por encima del belga y del italiano las preferencias están centradas en De Gea, a quien Florentino considera el cancerbero ideal para un puesto criticado.