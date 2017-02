El Eibar humilla al Valencia

El Eibar, muy superior desde el inicio del encuentro, humilló en Mestalla al Valencia, un equipo sin ideas que, además, jugó todo el segundo tiempo en inferioridad numérica por la expulsión de Carlos Soler. Antes de esa acción, el equipo vasco ya había impuesto su ley con sus futbolistas mejor posicionados sobre el terreno de juego en un duelo que a nivel táctico ganó su entrenador, José Luis Mendilibar.

4 EIBAR Valencia: Diego Alves, Montoya, Garay, Mngala, Gayá, Mario Suárez, Medrán, Carlos Soler, Cancelo (Orellana, m.46), Zaza y Santi Mina (Bakkali, m.73). Eibar: Yoel, Capa, Gálvez (Ramis, m.15), Leujene, Arbilla, Escalante, Dani García, Pedro León, Adrián (Fran Rico, m.73), Sergi Enrich y Rubén Peña (Bebé, m.79). Goles: 0-1, m.28: Sergi Enrich, 0-2, m.45: Adrián, de penalti. 0-3, m. 57: Dani García, 0-4, m.77: Sergio Enrich Árbitro: Munera Montero (comité andaluz). Amonestó a Gayá, Garay y Ramis. Expulsó con roja directa a Carlos Soler (m.44).

Con 0-2 se llegó al descanso y el espléndido gol de Dani García en la reanudación cerró un partido en el que el Eibar no dio ninguna opción al conjunto local, al que le marcó un cuarto tanto.

Fue un partido en el que el Eibar se hizo el amo desde el principio e impuso su ley con una presión muy próxima a la defensa local arriba que el Valencia no fe capaz de superar. Así, no fue nada extraño que desde la grada se acordasen del propietario del club y le pidieran que se vaya del Valencia. Sin embargo, Peter Lim no se deja ver por Valencia y la reacción que propició Voro desde el banquillo parece perder fuerza.