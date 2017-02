El convulso Atlético, obligado a reaccionar frente al Leganés

Convulsionado por el presunto caso de violencia de género en el que se ha visto involucrado en las últimas horas su defensa francés Lucas Hernández, asunto sobre el que evitó hablar en la previa el técnico Diego Pablo Simeone, el Atlético afronta hoy un miniderbi peligroso por varias razones. El Leganés es un rival rocoso que ya le empató en el choque celebrado en Butarque en la segunda jornada de la primera vuelta, los colchoneros piensan más en el compromiso de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que disputan el martes en el Camp Nou, hay mucho cansancio acumulado en las piernas y la mente de los futbolistas locales y un tropiezo puede hacer que se vean desbancados incluso del cuarto puesto por la Real Sociedad y el Villarreal.

ALINEACIONES Atlético: Moyá, Vrsaljko o Juanfran, Savic, Godín, Filipe, Saúl o Carrasco, Gabi, Koke, Gaitán, Griezmann y Fernando Torres. Leganés: Herrerín, Víctor Díaz, Mantovani, Insua, Marín, Rubén Pérez, Morán, Unai López, Szymanowski, Machís y Bueno. Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano). Hora: 18:30 horas. Vicente Calderón. TV: beIN LaLiga.

El Atlético sólo tiene a 14 jugadores de la primera plantilla disponibles al no estar apto Lucas Hernández y sufrir las bajas por lesión de Oblak, Tiago, Augusto Fernández y Giménez, y también la del ghanés Thomas, eliminado el jueves ante Camerún en las semifinales de la Copa de África. Mucho depende su mejoría de que el francés Griezmann, goleador en seis de los últimos ocho partidos, se vea mejor acompañado por el otro punta. Yannick Carrasco no estuvo a la altura exigida frente al Barça y sobre todo Gameiro y Torres, quien precisamente debutó en el Calderón ante el Leganés en 2001, no ven puerta, ya que suman ocho y tres goles, respectivamente.