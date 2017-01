El Barça se la juega ante el Betis de Rubén Pardo

Barcelona. El mejor Barça de la temporada, no tanto por el brillo como por lo compacto de su juego, visita al Betis al mediodía en el Benito Villamarín para cerrar un mes de enero en el que se ha clasificado para las semifinales de la Copa del Rey y ha conseguido recortar puntos al Real Madrid en la Liga, aunque sigue tercero, detrás del Sevilla también. Por eso toda la mejoría azulgrana no servirá de nada si el equipo de Luis Enrique no se impone a la escuadra verdiblanca. Cada partido es una final cuando se quiere ganar el título. El Betis, aunque tranquilo en la clasificación porque los tres de abajo están lejos, no puede dormirse y también necesita los puntos.

Betis: Adán, Piccini, Bruno, Donk, Pezzela, Durmisi, Rubén Pardo, Petros, Ceballos, Rubén Castro y Álex Alegría. FC Barcelona: Ter Stegen, Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne, André Gomes, Rakitic, Denis Suárez, Messi, Luis Suárez y Neymar. Árbitro: Hernández Hernández. Hora: 12.00 horas (beIN, LaLiga).

En el Barça las rotaciones son obligadas debido a la acumulación de partidos, el último, el jueves por la noche ante la Real Sociedad 60 horas escasas antes de enfrentarse al Betis. Hay muchos jugadores lesionados (Iniesta y Busquets) y tocados (Rafinha, Mascherano, Sergi Roberto, Piqué) por lo que se esperan cambios, quizás incluso con descanso para el 'tridente'. Neymar y Luis Suárez, por ejemplo, se vaciaron el jueves.

En la lista del Betis han entrado los dos refuerzos invernales, el central rumano Tosca y el centrocampista riojano Rubén Pardo, cedido por la Real Sociedad y que tiene opciones de debutar. También vuelve Mandi, eliminado en la Copa África. Víctor no avanzó si serán titulares. Tiene las bajas de los lesionados Joaquín, Sanabria, Brasanac, Felipe Gutiérrez, José Carlos y Jonas Martín.