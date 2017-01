El riojano Rubén Pardo busca minutos en el Betis

El centrocampista riojano de la Real Sociedad Rubén Pardo, que jugará cedido en el Real Betis lo que queda de temporada, afirmó ayer en su presentación que «el proyecto» que le han presentado le «gusta para seguir creciendo y ayudar» al equipo sevillano. El riojano, de 24 años, señaló que «había otros equipos», pero que valoraron «esta opción sin dudarlo». «He jugado varias veces aquí y desde el primer momento mi familia, yo y mis agentes lo tuvimos claro. He seguido al equipo. Ha tenido partidos mejores y peores, pero creo que se puede hacer un gran año. Últimamente no he tenido la oportunidad de jugar en la Real todos los fines de semanas y necesitaba jugar, y creo que aquí puedo hacerlo y seguir creciendo», argumentó. El centrocampista podrá entrenarse hoy bajo las órdenes de Víctor Sánchez del Amo y aspira a estar disponible para el fin de semana.