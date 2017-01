«Luis Suárez es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde»

Para hablar de Luis Suárez, pocas personas mejor que Luca Caioli (Milán, 1958). El periodista italiano acaba de publicar ‘El Pistolero’, la biografía del delantero uruguayo, un ‘killer’ que no tiene límites y que se ha convertido en el jugador más rápido en alcanzar 100 goles con la camiseta del Barcelona. El propio Caioli lanza el cebo para lanzarse a conocer los entresijos de ‘Lucho’: “Es una historia humana muy interesante de un chico que viene de Salto, del interior de Uruguay, que es una fábrica de talentos futbolísticos. Un chico que cuando es pequeño no destaca, que no es gran cosa con el balón en los pies, pero la mete. Un niño que sueña con jugar un día en Europa, en el Barcelona, y que pasa por dificultades familiares, por muchos problemas en su adolescencia, y tiene un gran amor que todavía dura y que le ayudará mucho en la vida”.

Esa infancia dura de la que habla, ¿hasta qué punto ha influido en el Luis Suárez que vemos hoy sobre el césped?

Ha influido en su determinación, de pelear, de jugar, de mejorar siempre. Martín Lasarte, el entrenador que le hizo debutar en Nacional, me confirmó las ganas que tenía Luis de quedarse después de los entrenamientos, a patear el balón, a mejorar siempre, trabajando durísimo y dándolo todo en la cancha. Gente que lo conocía muy bien de su etapa en el Ajax me decía que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, alguien capaz de transformarse en el campo. Un hombre majo, tranquilo, simpático fuera del terreno de juego, con sus amigos y su mujer, y después sobre el césped transformarse en ‘El Pistolero’.

¿Qué momentos han marcado su vida?

En su adolescencia y niñez vive tres momentos determinantes. Uno durísimo para él es cuando su familia se muda de Salto a Montevideo, y poco después sus padres se separan y tiene que mantener su madre a los hijos. Otro momento es cuando, ya en los juveniles de Nacional, están a punto de echarle de la cantera. No se porta muy bien, hace tonterías, prefiere ir a los bailes con los amigos antes que a jugar. Es un momento crítico del que le salva su novia –ahora mujer- Sofía. El tercero es cuando la familia de su novia, por diversas causas, se traslada a España, a Castelldefels. La pareja se separa y es un tiempo muy difícil para él hasta que llega a ser fichado por el Groningen después de destacar en Nacional. Ahí Sofía se va a vivir con él y su vida cambia.

Luca Caioli. / Gianluca Battista

Después los tres o cuatro momentos importantes son los mordiscos, en Holanda, en Inglaterra y en Brasil, contra Chiellini; y toda la polémica que hubo en Inglaterra con Evra y lo del ‘negro’, que fue muy dura para él. Se defendió diciendo que en Uruguay, Argentina y buena parte de Sudamérica, ‘negro’ no es un despectivo y se dice tranquilamente incluso a un hombre blanco. Fueron situaciones muy difíciles para él, sobre todo la última sanción de cuatro meses sin poder pisar un estadio, casi como un apestado. Pero sin embargo vuelve, y al año siguiente ya es Pichichi, Bota de Oro… Algo impresionante.

¿Y quién es la persona más determinante en su vida, ya sea en el campo o fuera de él?

Hay muchas personas a quien debe algo, pero antes que nadie está Sofía, y después sus hijos. En el aspecto deportivo, un entrenador muy importante es Martín Lasarte, que le hizo debutar y creyó en él cuando la grada le pitaba porque fallaba goles. También Martín Píriz, que fue el único que confió en Luis cuando le estaban echando de la cantera de Nacional.

Hablaba antes de esos mordiscos como algunos de los momentos más importantes en la carrera de Suárez pero, ¿a qué se deben esos ataques de locura?

No le he analizado psicológicamente ni nada por el estilo, pero creo, y me lo han confirmado amigos suyos, gente cercana, que se puede usar el símil del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Alguien que dentro de la cancha se transforma, pierde completamente la razón. Una vez terminan los 90 minutos casi no se da cuenta de lo que ha hecho, pero en el campo está dispuesto a hacer cualquier cosa. Después no hay que olvidar que viene de un país como es Uruguay, una escuela muy peculiar la charrúa. La dureza, el engaño… Son cosas que se ven mal en Europa.

Creo que su comportamiento se explica por estas dos cosas. Por un lado él mismo, que se vuelve loco y durante 90 minutos se transforma en otra persona; y por otro lado un tipo de fútbol donde estas cosas, obviamente no los mordiscos, son más normales.

¿Se ha replanteado en algún momento, desde que está en Europa, volver a Uruguay?

Yo creo que no, pero el impacto con el fútbol europeo, con el fútbol holandés, fue muy grande. Sus amigos y compañeros de equipo en el Groningen siempre cuentan que los entrenamientos a la holandesa, con mucha táctica, mucho físico y muchos conos, no le gustaban. Luego comportarse de otra forma, no discutir con el árbitro, también le cuesta, igual que físicamente. Él seguía una dieta en la que comía pizza, bebía Coca Cola y demás, y allí le replantean que beba agua, que se pese… Que se cuide, vamos, y es Sofía la que se ocupa de todo ello.

¿Cuál es el techo de Luis Suárez?

No se sabe, pero empieza a tener su edad. Está demostrando ser un auténtico depredador del área, que puede marcar muchísimos goles, y sobre todo ha demostrado por primera vez en años una química con Leo Messi. Algo que no vimos ni con Villa, ni con Ibrahimovic, ni con Eto’o, otros delanteros que han pasado por el Barcelona.

¿Es ya uno de los mejores delanteros de la historia?

Yo creo que sí, es un gran delantero indiscutiblemente. Es el mejor realizador de la historia de la selección uruguaya, ha ganado dos veces la Bota de Oro, algo que sólo Forlán en su país ha logrado conseguir. Para ser el máximo goleador en Holanda, en Inglaterra y España hay que tener algo, hay que ser bueno, y Luis lo ha demostrado de sobra.

¿Y en qué momento deja de ser Luis Suárez un delantero que se mueve por todo el frente de ataque, pero que muchas veces se equivoca en sus decisiones, para convertirse en el ‘killer’ del área que vemos hoy?

El juego del Barça y sobre todo el tridente, particularmente Messi, lo cambia todo. Su chip, como jugador. Aparte del número de goles es impresionante la efectividad que tiene en determinados momentos: cuando se le necesita, está, como a final de Liga la temporada pasada.

¿Volverá a Uruguay algún día?

Está muy bien, muy a gusto donde está, en Castelldefels con Sofía y su hijo, con la familia de su mujer… Pero pude hablar con los hinchas de Nacional y todos me decían: “Lo hemos visto poco”. Todos allí esperan que termine su carrera en Nacional, como han hecho otros grandes jugadores como Recoba, jugando un año o dos en Uruguay cuando ya tenga una buena edad, 36 o 37 años.