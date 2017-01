Adrián López señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, que le hubiera gustado haber estado desde el inicio de la temporada, ya que tenía un grato recuerdo de la pasada campaña en al que también estuvo cedido en el club castellonense. «El atacante reconoció que «las cosas en Oporto no me están yendo bien» por lo que destacó que «lo más importante es que ahora mi equipo es el Villarreal y que estoy aquí. Ya me he entrenado con los compañeros y me encuentro muy bien»