Araújo vuelve a dar positivo en un control de alcoholemia

Sólo dos meses después de haber sido condenado a nueve de cárcel y a dos años sin poder conducir por negarse a pasar una prueba de alcoholemia, Sergio Araújo ha sido de nuevo sorprendido en un control. El delantero argentino de la UD Las Palmas, a quien la Guardia Civil de Tráfico dio este miércoles el alto a las 08:30 horas por exceso de velocidad, fue sometido a una prueba de alcoholemia en la que dio una tasa de 0,32 -el límite es 0,25-, por lo que fue denunciado por una infracción administrativa del Código de Circulación.

El nuevo episodio de Araújo, después de que el pasado 26 de septiembre se negase a ser sometido a un control de alcoholemia a primera hora de la mañana, motivará la apertura de un expediente por parte de Las Palmas, que busca una salida inmediata al polémico futbolista.

El jugador, que ha pasado de estrella y artífice del ascenso a villano, pidió ayer perdón y se justificó en las redes sociales: «Cené con unos amigos, como hacen ustedes, como hago yo. Tomé unas cervezas y me fui a dormir para luego ir a entrenar con mis compañeros». «El test dio positivo, bajo nivel, según me dijo el policía, ya que las enzimas se duermen y se retrasa la desaparición del alcohol. Por eso yo conducía, porque estaba bien y así me presenté al club, para entrenar», argumentó Araújo.