El Barcelona se enfada con todos

El Barcelona vive horas complicadas que tienen su origen, posiblemente, en los cinco puntos en los que le aventaja el Real Madrid (con un partido menos) y en los resultados, que no están siendo los que esperaba. Así, ayer se amparó en el partido de la Copa del Rey de mañana para que sus jugadores no acudieran a la gala de la FIFA. El mismo día en el que los árbitros españoles decidieron denunciar a Gerard Piqué por sus últimas declaraciones.

Luis Suárez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué, reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, no viajaron a Zúrich, pero sí una nutrida representación oficial con el presidente, Josep Maria Bartomeu, a la cabeza. El club azulgrana sigue haciendo amigos en el mundo del fútbol, ahora que se estaban normalizando las relaciones con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras los conflictos del pasado reciente con Joseph Blatter. En la primera Gala de la FIFA independiente del Balón de Oro, un día importante para el máximo organismo del fútbol internacional para marcar diferencias con el premio de la competencia, Messi no apareció en la foto.

El día no acaba ahí. Ayer también, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) decidió denunciar a Gerard Piqué ante el Comité de Competición por sus declaraciones contra Iglesias Villanueva tras el Villarreal-Barça y también por sus quejas sobre el duelo de Copa Athletic-Barcelona, haciendo alusión también al choque de la pasada semana entre el Real Madrid y el Sevilla.

El club azulgrana está indignado con los arbitrajes recibidos en San Mamés y en el Estadio de la Cerámica. Y no le falta razón, porque los errores del colegiado andaluz Fernández Borbalán ante el Athletic y del gallego Iglesias Villanueva frente al Villarreal fueron excepcionales por la evidencia de las acciones. Otra cosa es respaldar la guerra emprendida por Gerard Piqué, ya en su papel de futuro presidente del club, contra todo el mundo: árbitros, dirigentes del fútbol y periodistas. El domingo incluso se encaró tras el partido desde el césped con Javier Tebas, presidente de La Liga presente en el palco del antiguo El Madrigal: «¿Lo has visto? Sí, tú, tú», le gritó. Luego, ante la prensa, recordó: «Cada semana me dan más la razón. Pero hay que ir con mucho cuidado porque lo analizan todo...», dijo.