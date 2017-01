Objetivo, ser el mejor

El Real Madrid de Zinedine Zidane va camino de escribir una época. La necesidad y las urgencias provocaron la llegada del francés al banquillo del equipo blanco, pero 371 días después, nadie se acuerda de aquellos días de zozobra que provocaron su aterrizaje y los resultados han estado muy por encima de las expectativas con tres títulos -Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes- y unos números de ensueño y varios récords en el horizonte que le hicieron cerrar el 2016 con la moral por las nubes. Pero el Real Madrid quiere más y se ha marcado para este 2017 ocho retos para convertirse en el mejor equipo del mundo esta temporada

Cristiano, favorito para The Best. Cristiano Ronaldo, salvo sorpresa mayúscula, será coronado este lunes por la FIFA como el primer The Best de la historia tras los votos emitidos por los futbolistas profesionales de todo el mundo. El portugués tendrá el honor de inaugurar la lista de un premio creado por el máximo organismo del fútbol mundial y culminará un año fantástico tras haber ganado la Champions League, la Supercopa de Europa, el Mundial de clubes y la Eurocopa, así como premios individuales como el Balón de Oro y el de mejor jugador de la UEFA. El luso estará por delante de Messi y Griezmann.

Cinco jugadores en el once de la FIFA. Junto a Cristiano viajan a la gala de la FIFA en Zúrich Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos, que formarán parte del once de la FIFA, convirtiendo así al equipo blanco en el equipo más representado del mundo. También estará en la gala el entrenador del equipo blanco, Zinedine Zidane, pero no parte como el favorito para llevarse el galardón al mejor técnico del año, en el que compite con el gran favorito, Claudio Ranieri y el seleccionador portugués, Fernando Santos.

Récord de partidos consecutivos sin perder. El Real Madrid de Zidane suma y sigue desde el 6 de abril de 2016, cuando cayó ante el Wolfsburgo (2-0) en los cuartos de final de la Champions. Desde entonces, acumula la friolera de 39 partidos oficiales consecutivos sin perder y en caso de ganar o empatar en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey este jueves, se convertirá en el primer equipo español que suma 40 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Y en caso de lograrlo, el siguiente objetivo serían los 43 choques invicto de la Juventus de Antonio Conte, entre el 2011 y el 2012, que es el mejor registro del fútbol europeo.

Más partidos seguidos sin perder del Madrid en Liga. De los 39 partidos sin perder que acumula el equipo blanco, 28 son en la Liga, lo que le deja a dos partidos de igualar la mejor racha de la historia del club blanco en la competición liguera. La última derrota liguera fue ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, y desde entonces suma 28 encuentros invicto. La mejor marca histórica del equipo se consiguió entre 1988 y 1999, cuando estuvieron 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Los hombres de Zidane superarán el récord si no pierden ante Sevilla, Málaga y Real Sociedad, sus próximos rivales en Liga.

Goles para todos. El Real Madrid quiere ser el único club del mundo que consiga que marquen todos sus jugadores en una misma temporada, sin contar con los porteros. Hasta ahora, el equipo lleva 86 goles que se los reparten entre 22 jugadores tras el gol de Casemiro el sábado al Granada. El único que falta por conseguir un tanto es el portugués Fabio Coentrao, que sólo ha logrado un gol con la camiseta blanca.

Zidane, técnico récord. Zinedine Zidane, que llegó sin hacer ruido al banquillo del Real Madrid va camino de convertirse en un entrenador de récord. Sólo hay tres entrenadores en la historia de las grandes ligas europeas que hayan conseguido permanecer más partidos invictos que el francés. Antonio Conte estuvo 42 partidos sin conocer la derrota con la Juventus, mientras que Brian Clough estuvo 41 con el Nottingham Forest y Fabio Capello, 40. Zidane está empatado a 39 partidos invicto con Luis Enrique y Mancini.

Objetivo 100 puntos. El Real Madrid sabe que si consigue 100 puntos en la Liga, título que no gana desde hace cuatro años y que es su gran objetivo para la presente campaña, no se escapará. Tras 16 partidos -tiene uno menos que se aplazó ante el Valencia por el Mundial de clubes- lleva 40 puntos y tiene por delante 66 en juego. Para sumar los 100 sólo debería perder 6 puntos en los 22 que le quedan, un reto complicado. La última Liga conquistada por el Real Madrid fue en 2012, con José Mourinho en el banquillo. Aquella fue la Liga de los récords, con 100 puntos, 121 goles a favor y sólo dos derrotas.

Triplete, un sueño. Desde el club nadie quiere hablar de la posibilidad de conquistar un triplete (Liga, Champions League y Copa del Rey), pero es un sueño que tiene Florentino Pérez y la junta directiva del club blanco. Los números que acumula el equipo les hace ser optimistas con respecto a este objetivo porque van líderes en la Liga -donde no han perdido un partido- están en los octavos de final de la Champions -donde se medirán al Nápoles- y tienen un pie y medio en los cuartos de final de la Copa del Rey tras el 3-0 de la ida ante el Sevilla.