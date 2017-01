En directo, desde el Benito Villamarín

El Real Betis y el Leganés, que acabaron 2016 decepcionados por sus tropiezos en el campeonato y con las eliminaciones en la Copa del Rey, arrancan el año buscando un triunfo con el objetivo de separarse de la zona baja de la tabla e instalarse en la parte tranquila.

El equipo sevillano dio un impulso en su rendimiento con la entrada en el banquillo del Víctor Sánchez del Amo en sustitución del uruguayo Gustavo Poyet, pero el equipo no logró del todo disipar las dudas y sigue, además de salir a las primeras de cambio de la Copa a manos del Deportivo de La Coruña, en la lucha por alejarse del descenso.

El Betis logró en su campo doce de los dieciocho puntos que suma y ante el Leganés espera que el Villamarín sea fundamental para la victoria, aunque el conjunto madrileño tiene buenos números en sus desplazamientos.

El entrenador de los verdiblancos tiene para este choque algunas bajas significativas, como la del extremo Joaquín Sánchez, lesionados en el sóleo de la pierna izquierda, o la del centrocampista chileno Felipe Gutiérrez, quien tiene una afección en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Además, el preparador madrileño tampoco tiene a su disposición al central franco-argelino Aïssa Mandi, quien está concentrado desde principios de este año con la selección de Argelia para disputar la Copa de África.

Otros dos jugadores, los centrocampistas Fabián Ruiz y el belga Charly Musonda, ya no están en la plantilla al salir de ella en este mercado invernal de contrataciones.

Enfrente estará el Leganés, que inicia el 2017 después de cerrar un 2016 que quedará en la historia del club por su ascenso a Primera y el paso por Butarque de equipos como Atlético, Barcelona, Valencia o Sevilla, algo que parece un sueño para una afición que hace solo tres años veía a su club jugar en Segunda B.

El equipo madrileño está dejando buenas sensaciones en su debut en la máxima categoría y de momento ha sumado 10 puntos de 24 posibles como visitante que se resumen en tres victorias frente a Celta de Vigo, Deportivo y Granada y un empate contra Las Palmas.

Para este encuentro, la principal novedad estará en la portería con la presencia de Nereo Champagne, el guardameta argentino que, cedido por Olimpo, será el quinto inquilino de la portería pepinera esta temporada. Su debut se producirá debido a la baja de Iago Herrerín, expulsado la última jornada.

En el Benito Villamarín, la estrategia de Garitano apunta a un once con cinco defensas y un apartado atacante en el que no estarán Koné y Szymanwoski, que solo ha completado un entrenado con el grupo y no llegará al choque, según dijo el técnico vasco.