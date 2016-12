Prandelli sólo aguanta tres meses en el Valencia

Cesare Prandelli dejó ayer de ser entrenador del Valencia. El técnico presentó su dimisión una vez que la entidad rechazó abordar los cinco fichajes solicitados por el italiano a causa de las estrecheces a que le obliga el 'fair play' financiero. Voro tomará nuevamente las riendas del banquillo en sustitución de Prandelli, hasta saber si Peter Lim, propietario del club, da el visto bueno a la incorporación de otro entrenador.

Prandelli llegó al banquillo del Valencia el 1 de octubre. Reemplazó a Pako Ayestarán, quien dejó el club tras cuatro derrotas consecutivas que lo situaron en la última posición de la tabla. La falta de sintonía con parte de la plantilla no tardó en evidenciarse. Antes de enfrentrarse a la Real Sociedad en la jornada 15, el técnico se descolgó con unas duras declaraciones en las que argumentó que la mala trayectoria del equipo no se debía a la falta de «actitud, carácter y profesionalidad». «Quien no quiera estar aquí, fuera», agregó. Prandelli deja el Valencia decimoséptimo en la clasificación con doce puntos, los mismos que el Sporting de Gijón.