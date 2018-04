Simeone: «Lo pasamos mal pero nos llevamos una gran alegría»

Calado hasta los huesos pero con una sonrisa de oreja a oreja. Así compareció Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, tras sufrir en Lisboa más de lo que la gente pensaba su clasificación para semifinales pese a cosechar ante el Sporting de Portugal su primera derrota en la Liga Europa.

«No esperaba otra cosa. Hoy en día no hay nada fácil y ya lo hemos visto esta semana en la Champions y esta misma noche en otras eliminatorias. El Sporting es un gran rival y nosotros jugamos mal en el primer tiempo, incapaces de dar dos pases para poder salir y superar su presión», explicó el técnico rojiblanco en beIN Sports.

«La cosa cambió en la segunda parte, pero no aprovechamos un par de ocasiones y hubo suspense hasta el final. Lo pasamos mal pero nos llevamos una gran alegría porque el equipo siempre se reinventa. Se lesiona primero Lucas (un golpe en el pómulo), luego también Costa (problema muscular), y ahí seguimos», prosiguió.

Se detuvo el Cholo en Oblak, clave con sus intervenciones, y también en las dos ocasiones erradas por Antoine Griezmann tras el descanso: «El partido lo pudo salvar Oblak, lo pudo definir Antoine porque son grandes jugadores del Atlético, como el Barça tiene a Messi o el Madrid a Cristiano».

🎙 @Simeone:



➡ "En el primer tiempo jugamos mal, ellos fueron mejores"



➡ "Una vez más el equipo se reinventa"



➡ "Para la gente del @Atleti es un orgullo estar en una semifinal europea un año más"#beINUELpic.twitter.com/9DJ93lDDln — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) 12 de abril de 2018

Explicó brevemente su charla en el descanso a los jugadores: «Les dije a los chicos que si estábamos juntos, pasaríamos» . «Para la gente del Atlético es un orgullo estar de nuevo en semifinales, aunque sea en una competición europea. No creo en los que hablan de favoritos sino que veo la realidad», concluyó al referirse a los posibles rivales.

Saúl: «Oblak es el mejor del mundo»

«Era el partido que esperábamos. No estuvimos finos con la pelota, ha sido costoso, pero hemos cumplido el objetivo y eso que no aprovechamos un par de caras ocasiones. Hablamos muchas jornadas de Oblak, que sigue creciendo y demostrando cada día que es el mejor portero del mundo. Esperemos que siga igual, pero con menos trabajo. Lucas tiene un golpe en la cara y Costa no sabemos si un pinchazo o una contractura», analizó, por su parte, el canterano Saúl Ñíguez.

🎙 @saulniguez analiza el pase del @Atleti:



➡ "Era el partido que esperábamos, sabíamos que no iba a ser fácil"



➡ "Oblak es el mejor portero del mundo, esperemos que siga así pero con menos trabajo"#beINUELpic.twitter.com/WUh5qGj0iO — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) 12 de abril de 2018

Koke: «No tuvimos miedo»

También compareció Koke, otro canterano colchonero, con la satisfacción por el deber cumplido, pero no por el juego de su equipo. «No estuvimos bien con el balón, sobre todo en el primer tiempo, y sufrimos porque los rivales también juegan, tal y como se ha visto esta semana también en la Champions. Pero no pasamos miedo. Lo importante es que estamos en otra semifinal europea, que estamos unidos y que todos trabajamos. Tuvimos ocasiones para no haber sufrido tanto, pero si no marcas siempre hay suspense. Todos los rivales son fuertes no tenemos preferencias a priori para el sorteo».