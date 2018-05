Semifinales Simeone: «Necesitamos un estadio que explote y transmita pasión» «Cuentan con muchos jugadores entre líneas, que flotan en lugar difícil de marcar y además tienen mucha velocidad en los últimos metros», dice el argentino sobre el Arsenal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 2 mayo 2018, 21:20

Diego Pablo Simeone no podrá sentarse en el banquillo ante el Arsenal en el Metropolitano después de ser expulsado en la ida por protestar la expulsión de Sime Vrsaljko y no ocultó que vivirá «seguramente mal» el partido desde la grada. «Está claro que estoy triste por esta situación. Tendré que mejorar. Mejor me callo», se limitó a contestar y recordó que «está Germán (Burgos), está capacitado para llevar adelante el equipo, tiene la misma pasión que yo, la misma ilusión que yo».

Cholo prefirió centrarse en el aspecto deportivo del duelo con los ingleses, que sellará un billete para la final de Lyon. Jugar la cita del 16 de mayo supondría una quinta final para el argentino, que prefirió centrarse en lo más inmediato.

Y es que el argentino opta por trabajar todos los aspectos que puede. Incluso los que imagina, ya que Thomas reveló que para la ida preparó incluso el partido para una situación de inferioridad numérica. «Preveo lo que puede pasar en el partido. En Londres intuía situaciones complejas. No me equivoqué mucho...», recordó.

«En las copas, últimamente, ningún resultado te da ningún tipo de tranquilidad y en la copa en esta etapa final, crece mucho la capacidad de adaptación, controlar las emociones, jugar en equipo y sobre todo ser respaldado por una estructura de conjunto» DIEGO SIMEONE

Simeone animó a que haya una «gran comunión entre el equipo y la gente» frente al Arsenal. «Necesitamos un estadio que explote, que esté con energía positiva, que esté transmitiendo pasión, siempre queremos gente que tenga pasión, hacer una gran comunión entre el equipo y la gente. Muchos partidos se juegan con el corazón en lugar de con la cabeza y el pie, y este es uno de ellos», aseguró el técnico que pese a la pequeña ventaja que le da el 1-1 de la ida, no se fía. «En las copas, últimamente, ningún resultado te da ningún tipo de tranquilidad y en la copa en esta etapa final, crece mucho la capacidad de adaptación, controlar las emociones, jugar en equipo y sobre todo ser respaldado por una estructura de conjunto. Ojalá que mañana podamos mostrar eso en el campo», recordó.

El argentino no dudó en afirmar que el Arsenal es un equipo de «grandes futbolistas con un grandísimo entrenador. Tiene muchos jugadores entre líneas que logran flotar en un lugar difícil de marcar en caso de pérdida de pelota, caso de Özil, tienen mucha velocidad en los últimos metros. No tengo duda de que Özil es la cabeza del equipo y ante un día bueno de Özil, puede jugar mejor el equipo porque ve más y al lado de él tiene futbolistas que son rápidos, muy veloces que le dan profundidad«, explicó. Su asistente de prensa personal, también se emocionó con el ambiente que había a la llegada del equipo a la concentración del hotel de concentración.

Antesala del Gran partido de Mañana. 1,2,3 probando ❤️💪💪💪👏👏👏 pic.twitter.com/Hfbt18wZJU — José Luis Pasqués (@Pepepasques) May 2, 2018

«Que el estadio explote»

Además compareció en la rueda de prensa previa el capitán Diego Godín. «Estos partidos no se ganan en la sala de prensa, se ganan en el campo. Planificando lo mejor posible y dejando cada uno el cien por cien en cada jugada. El rival también también juega, pero ellos no pueden condicionar nuestra actitud, ni nuestras ganas de llegar a la final. Ahí no te pueden condicionar», comentó el uruguayo, que espera no sea el partido más importante de la temporada. «Es importantísimo, pero esperemos que haya uno más importante. Tenemos que hacer un partido impecable, en lo táctico y lo técnico».

Godín lamentó la ausencia de Simeone en el banquillo, porque «es importante para el equipo, para la gente y para el estadio. Entusiasma y transmite. Tendremos al Mono para ayudarnos. El estadio tiene que entender de la necesidad de vivir el partido como lo hace el míster. Eso nos va a ayudar muchísimo», antes de pedir apoyo a la hinchada. «Necesitamos que la afición viva el partido, que lo sienta. Los rivales lo notarán. Necesitamos que el estadio explote», dijo. El central imagina un partido «muy similar al de la ida» en Londres. «Será parejo, ellos con algo más de ansiedad para buscar el gol. Nosotros bien parados y siendo directos y contundentes. Tenemos que vivir cada segundo del partido al máximo, sabiendo lo que vale cada balón en disputa».

No son los únicos que desean un ambiente caldeado. Antoine Griezmann, a través de las redes sociales, hizo un llamamiento a la grada del Wanda Metropolitano. «Sin orquesta no hay baile. Mañana os necesitamos a todos. Hagamos que sea inolvidable JUNTOS!», apuntó el jugador francés utilizando su nueva celebración.