Remontada para soñar Williams celebra el tercer y definitivo tanto ante la locura de las gradas de San Mamés. :: reuters El Athletic levanta por dos veces un marcador en contra ante el Hertha y sentencia para seguir vivo en Europa J. REKARTE Jueves, 30 noviembre 2017, 23:16

bilbao. Lánguido en el primer tiempo y en ebullición durante la segunda mitad, el Athletic remontó ante el Hertha de Berlín y sigue muy vivo en la Liga Europa. Hicieron falta mucho sudor, sufrimiento, dos penaltis transformados con suspense por Aduriz, que ya suma siete goles en esta competición, y el tanto muy festejado de Williams para consumar una victoria heroica que le deja como segundo de un grupo loco. Mientras los teutones ya están sorprendentemente eliminados, a los rojiblancos les sirve con un empate en feudo del Zorya ucraniano para alcanzar los cruces.

0 0

Para tratarse de una final anticipada, el Athletic no salió como es debido. Si los 'leones', que no son un dechado de virtudes técnicas, no disputan cada balón, se quedan en un equipo menor. Los germanos, mejor dispuestos y con muchos espacios para penetrar por las bandas, llegaron enseguida hasta los dominios de Herrerín. El portero estuvo inmenso para abortar tres claras ocasiones. Nada pudo hacer ya el meta para sacar el enorme testarazo del australiano Leckie. Tuvieron los bilbaínos la fortuna de meterse pronto en el choque de penalti. Pero a la hinchada local casi no le dio tiempo ni de sentarse tras la celebración, ya que en otra jugada rapidísima volvió a marcar el Hertha.

La puesta en escena del Athletic cambió de manera radical tras el descanso, ya con Iturraspe y Susaeta en lugar de San José y Aketxe. Ya se vio a ese equipo aguerrido que encierra a sus rivales y levanta y enciende a su público. No había brillo pero sí ese ímpetu que siempre caracterizó a los vizcaínos. Aduriz y Susaeta lo intentaron, pero el empate llegó de penalti. Y la remontada, a la contra, obra de Williams y con San Mamés disfrutando de un partido vibrante.