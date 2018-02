En pie de guerra contra los ultras Dos ertzainas detienen a un ultra antes del partido entre el Athletic y el Spartak. :: efe Los detenidos y el 'arsenal de guerra' incautado señalan a aficionados ultras del Athletic Las críticas arrecian contra los radicales rusos, pero también contra los vascos DAVID S. OLABARRI Sábado, 24 febrero 2018, 00:53

Bilbao. La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, defendió ayer viernes el dispositivo especial de seguridad que se estableció para el partido del jueves entre el Athletic y el Spartak de Moscú. La representante del Ejecutivo autonómico insistió en que los incidentes que protagonizaron los radicales de ambos equipos fueron resueltos de forma rápida y con «proporcionalidad» por la Ertzaintza en el entorno de San Mamés y subrayó, en este sentido, que los ultras de los dos equipos estuvieron «controlados» por la Policía autonómica. También estuvieron bajo vigilancia policial los hinchas más peligrosos del Athletic -enfantizó la consejera frente a las críticas por la forma en la que actuaron estos últimos- y prueba de ello, dijo, fue el decomiso de diversas armas y objetos contundentes que portaban algunos individuos en las horas previas al encuentro de la Europa League. En todo caso, Beltrán de Heredia sí reconoció que, «a nivel general», durante «toda la semana» se había puesto el «foco» exclusivamente en los rusos, cuando debería haberse puesto en los hinchas «violentos» de los dos equipos.

Beltrán de Heredia realizó estas reflexiones durante una conversación con 'El Correo', apenas una hora después de que la consejera visitase en Ermua junto al lehendakari Urkullu la capilla ardiente por Inocencio Alonso, el ertzaina de 51 años, padre de dos hijos, que falleció el jueves de un infarto tras intervenir en los graves altercados de la explanada de San Mamés. Visiblemente emocionada, la representante del Ejecutivo autonómico confesó que se trata de un «día triste y duro» -como también lo fue la noche del jueves en el hospital de Basurto, cuando estuvo acompañando a la familia del agente-, pero también quiso destacar la «profesionalidad» mostrada por la Ertzaintza.

La titular del Departamento de Seguridad reconoció que la muerte de Inocencio Alonso ha causado una profunda conmoción en la Ertzaintza. Y también un evidente enfado entre amplios sectores de la Policía vasca, que recalcan que la muerte de su compañero «no debería haberse producido». Ayer, por ejemplo, los principales sindicatos reclamaron responsabilidades políticas porque entienden que el dispositivo fue «claramente insuficiente» y porque consideran que no se controló lo suficiente a los radicales del Athletic. El secretario general de Erne, Roberto Seijo, señaló a estos últimos como «responsables directos» del fallecimiento por «ejercer la violencia mediante convocatorias que incitan a la misma». El dirigente de Esan -central a la que estaba afiliado Inocencio- pidió al Athletic que expulse a estos individuos «de una vez por todas». Muchos de los ertzainas que participaron en el operativo manejan una percepción similar. No entienden, por ejemplo, que los ultras rojiblancos no estuviesen más controlados.

Dispositivo «bien planificado»

Beltrán de Heredia y el lehendakari, Iñigo Urkullu, visitaron por la tarde en Ermua, donde coincidieron con la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, la capilla ardiente por el ertzaina fallecido y señaló a los periodistas que es un «día triste, duro y difícil para todo el Departamento, la Ertzaintza y los compañeros que estaban ayer (por el jueves) trabajando con él, pero también un día para el orgullo por la profesionalidad de la Ertzaintza».

Ante las críticas sindicales por el horario de 13 horas que el jueves realizó el fallecido o por la decisión de no permitir el uso de escopetas lanzapelotas, la consejera recordó que el horario de la Brigada Móvil «es el pactado con los sindicatos hace años» y que «como unidad especial está entrenada con distintos materiales que usa en función de las circunstancias».

La consejera resaltó que antes de los incidentes la Ertzaintza requisó a hinchas radicales del Athletic material pirotécnico, puños americanos y porras extensibles, «materiales que no son para disfrutar de un partido en calma». Ante la posibilidad de nuevos disturbios en Bilbao en el próximo partido de la Liga Europa al tener que enfrentarse el Athletic con el Olimpique de Marsella, cuyos hinchas ya causaron graves incidentes en Bilbao hace dos años, la consejera pidió una «reflexión» . «Lo primero que hay que hacer para cambiar esta situación es pedir a los clubes que aislen a los grupos violentos de sus hinchas y después impedirles participar», agregó.