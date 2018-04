El Atlético y Torres reviven sus recuerdos en Lisboa

Lisboa es un lugar maldito para el Atlético. Hay muchos aficionados que juraron no volver a la capital lusa después de la final de Champions de 2014. Demasiado doloroso. La vida ha obligado al Atlético a regresar no sólo a la ciudad lisboeta, sino incluso al estadio Da Luz. Y ganó, hizo un ejercicio de exorcismo 18 meses después y superó al Benfica para pasar la fase de grupos y terminar alcanzando otro lugar espinoso: Milan. Ahora, en el recorrido continental que le ha tocado recorrer esta campaña al Atlético, el destino le ha llevado hasta la ciudad en la que muchos lloraron como nunca en su vida. No es el caso de Torres, que derramó lágrimas desde la distancia como otros miles de atléticos. 'El Niño', que anunció su adiós al equipo de su vida al final de temporada, tiene algunos buenos recuerdos de Lisboa. No sólo el citado triunfo de la 15-16 sino en otros duelos en los que fue protagonista. Por ejemplo, hizo una jugada espectactular con asistencia incluída a Kalou en el 0-1 del Chelsea ante el Benfica en 2012, antes de levantar la 'orejona'. Además, una campaña después completó su palmarés ante el equipo lisboeta, al que marcó el primer gol 'blue' en la final.

Eso sí, tampoco olvida que se lesionó allí en abril de 2010, lo que le impidió medirse al Atlético en las semifinales de la Europa League de 2010 ganada por el Atlético. Cierto es que en el José Alvalade, donde el Sporting no ha encajado en 13 de sus últimos 15 duelos y sólo cedió ante el Barcelona en Champions, Torres vivió su primera gran decepción internacional. No fue con el Liverpool, ni con el Chelsea: fue con España en 2004, cuando perdió el tercer partido de la Euro que mandó a 'La Roja' de Iñaki Sáez de regreso a Madrid. Su despedida, efectiva tras una posible final europea en Lyon, ha sido la noticia en un Atlético centrado en lograr sus octavas semifinales bajo el mando de Simeone, responsable de la salida de Torres.