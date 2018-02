Octavos | Ida Zidane: «No es una final para mí» Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, durante el último entrenamiento en Valdebebas. / Efe El técnico del Real Madrid se muestra hermético sobre su planteamiento ante el PSG y asegura que ni siente presión, ni le preocupa su futuro IGNACIO TYLKO Madrid Martes, 13 febrero 2018, 14:24

Han tenido que pasar más de dos años, con ocho títulos conseguidos, para que el sonriente pero hermético Zinedine Zidane afronte un partido como técnico del Real Madrid ante un rival francés. Y se mide nada menos que al PSG, club con el que el Olympique de Marsella, del que 'Zizou' se declara seguidor, mantiene una gran rivalidad. Como futbolista jugó ante el PSG en cuatro ocasiones entre el Girondins de Burdeos y la Juventus, con un balance de dos victorias, un empate y una derrota.

¿Se trata por lo tanto de un reto personal para reivindicarse como un buen entrenador sobre todo en Francia?, se le preguntó en Valdebebas: “Puede ser pero en cualquier caso no vamos a cambiar lo que la gente pueda opinar de nosotros. No tengo nada que demostrar. Sólo me interesa el partido, no lo que se pueda decir sobre mí o sobre el equipo. Es cierto que siendo del Marsella haya cierta rivalidad histórica, pero ahora mismo estoy en el Real Madrid", respondió.

Garantizó que no se plantea dónde estará la próxima temporada, sólo preparar el partido. Y eso que no se descarta incluso una salida del club en caso de no pasar a cuartos. "No pienso en el futuro, sólo en lo que puedo controlar y eso es lo que vamos a hacer en este gran partido. Cada día es importante. Ahora mismo no siento ninguna presión en particular, sólo felicidad por poder estar en este tipo de partidos. No es una final para mí”.

Evitó dar cualquier pista sobre la alineación y el sistema a emplear, tanto que sus respuestas evasivas generaron risas tanto entre los periodistas como en el propio 'Zizou'. Incluso se negó a ofrecer detalles cuando se le cuestionó si se ha planteado un marcaje individual a Neymar. "Creo que no voy a contestar a eso porque prefiero guardarme todo. Mañana lo veréis, como siempre. Para mí no es importante el dibujo o el sistema, sino estar metidos de lleno en el partido y saber lo que queremos hacer en el campo", zanjó.

Asume que se trata de "una eliminatoria que se juega al menos en 180 minutos y está al 50% para cada equipo", pero de momento se centra sólo en el encuentro de ida. Prevé "un partido muy duro ante un rival que nos pondrá en dificultades". No sabe qué equipo tiene más presión, sólo que "en el Real Madrid estamos felices de poder jugar estos partidos porque vivimos para ellos".

Las sustituciones de Bale

Negó que el hecho de que el galés Gareth Bale haya sido sustituido en todos los partidos en los que ha sido titular desde que se recuperó de su última lesión se deba a algún detalle concreto. "No hay ninguna explicación. Tengo que hacer cambios y muchas veces son los jugadores más ofensivos los que son sustituidos”, explicó.

Rehusó entrar en comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Neymar: “Hablamos de dos grandes jugadores pero mañana sonel Real Madrid y el PSG los que se enfrentan. No voy a comparar individualmente a los futbolistas. Sólo diré que Neymar tiene mucha calidad, puede marcar la diferencia".

Pasó Zidane de puntillas sobre los silbidos de la hinchada merengue, cada vez más frecuentes y mayoritarios, a Karim Benzema: “Queremos que nuestra afición esté muy orgullosa de nosotros porque vamos a darlo todo”, se limitó a decir.

Como curiosidad final, respondió también con flores a los halagos de José María Gutiérrez 'Guti', exjugador del Madrid y actual entrenador del Juvenil A en la fábrica: "Claro que le veo capacitado para entrenar al Real Madrid. Se prepara para eso, es un tipo de la casa y es su sueño”.