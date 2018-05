«Zidane es brillante y sus jugadores, un reloj suizo» Jürgen Klopp. Klopp ensalza las cualidades del Madrid pero está convencido de las posibilidades del Liverpool en Kiev ÓSCAR BELLOT KIEV. Sábado, 26 mayo 2018, 00:42

Jürgen Klopp no alberga dudas sobre las posibilidades del Liverpool de conquistar la que sería la sexta 'orejona' en la historia de los 'reds'. «Somos un buen equipo y este club tiene en su ADN ganar las cosas grandes. Estamos aquí porque somos el Liverpool. Hemos marcado el mayor número de goles en la Champions, hemos tenido resultados excepcionales... La experiencia que tienen ellos es una gran ventaja, claro, pero en el partido la experiencia no siempre ayuda. Tenemos que complicarles la vida lo más posible», señaló.

Klopp vivirá un particular duelo en los banquillos con Zinedine Zidane, quien aspira a convertirse en el tercer técnico que conquista tres veces el trono europeo después de que lo hicieran Bob Paisley y Carlo Ancelotti. Toda una hazaña para un preparador que, al decir de algunos, tiene pocos conocimientos tácticos. «Mucha gente podrá pensar eso, pero también de mí. Es gracioso, que dos que no tienen ni idea llegan a la final» espetó. «Zinedine para mí es uno de los cinco mejores futbolistas de siempre. Podría ganar su tercera Champions seguida, algo que nunca ha ocurrido. Es brillante. Lo fue como jugador y como entrenador. Y sus jugadores funcionan como un reloj suizo. Es un fútbol fantástico. Son caóticos cuando tienen que serlo. Pero siempre hay una ocasión para el rival en la final», subrayó el teutón, que diseccionó la evolución del marsellés desde aquel rutilante futbolista y el sereno técnico de ahora. «Zidane es un luchador, cuando naces en Marsella hay que serlo. No lo parecía cuando jugaba porque era tan bueno... Le cabrea cuando le preguntan si no tiene hambre. A mí me pasa igual, vengo de un pueblo pequeño de Alemania», incidió.