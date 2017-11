Vitolo: «No me creo la crisis del Real Madrid» Viernes, 10 noviembre 2017, 00:10

No está siendo una gran campaña para Vitolo. «Esas dos lesiones hacen que no esté al cien por cien pero en los últimos partidos me he ido encontrando mejor». El internacional reconoce que Las Palmas «está muy mal» y deben «aprovechar el parón de selecciones para corregir todos los errores que estamos cometiendo para remontar el vuelo». Antes llegará el Real Madrid: «Pueden desequilibrar el partido con poco. A pesar de que ha perdido dos partidos, no me creo la crisis que está pasando. Querrán revertir la situación y estarán más motivados que nunca».