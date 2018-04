Venganza bávara de Ramos

Lleva bastante bien salir en los 'memes'. Pero en 2012 a Sergio Ramos le molestaron más los comentarios de los jugadores del Bayern que ver 'gifs' de su penalti fallado en la tanda golpeando la MIR o pasando al lado de Marte. «No sabía que a Ramos le gusta tirarlos (los penaltis) por encima de la portería», se mofó Manuel Neuer. No pasó mucho tiempo para que Ramos se vengase del comentario soberbio del meta, después de que el Bayern perdiese primero la final de Copa con el Dortmund y después la de la Champions, a penaltis, con el Chelsea. Tras felicitar «a dos buenos amigos», Mata y Torres, y acordarse del que fuera su compañero en el Real Madrid, Robben, hizo este recordatorio en Twitter: «Por cierto, no sabía que se le daban tan bien las finales a Neuer. Otro año será..!! Humildad siempre campeón..!! ». Tuvo que esperar dos años para vengarse deportivamente del meta. Y lo hizo por partida doble, con dos goles de cabeza que metieron al Madrid en la final de Lisboa... marcada por otro cabezazo de Ramos. «La Champions me debía una después de aquel penalti fallado», apuntó entonces. Por eso, antes del duelo de vuelta en el Bernabéu el capitán quiso recordar la dificultad de disputar ocho semifinales de Champions consecutiva.«Estamos haciendo fácil lo que parecía prácticamente imposible. Nadie había ganado dos Champions seguidas y el Madrid lo hizo. Eso es una motivación que tiene el grupo para seguir consiguiendo metas. El día de mañana se le dará el valor que tiene», dijo, reiterando que él saborea «muchísimo la Champions porque en mis primeros años caímos casi siempre en octavos y ahora ocho semifinales seguidas con tres Champions es una maravilla. Quizás haya gente que piense que seamos invencibles y para nada. Un día le tocará a otro ganar la Champions por lo que vamos a disfrutar del momento».