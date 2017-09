Un gol de oro tumba al Atlético Antoine Griezmann, fastidiado tras consumarse la primera derrota atlética en el Wanda. :: reuters Los de Simeone sólo estuvieron en el partido gracias a un regalo de David Luiz en forma de penalti Batshuayi ajustició en la prolongación a un equipo rojiblanco muy inferior R. ERRASTI MADRID. Jueves, 28 septiembre 2017, 00:45

El Atlético estrenó con derrota el Wanda Metropolitano. Lo hizo de la manera más cruel, en la prolongación, en el maldito minuto 93 cuando ya acariciaba un empate que era un botín ante un rival que le superó por completo desde el principio. Nadie en la era Cholo Simeone ha sido tan superior. Bayern, Juventus, Barça o Madrid no le hicieron sentir tan inferior ante su hinchada. Y eso que llegó a ponerse por delante con un regalo ajeno, tras sobrevivir más de media hora siendo superado táctica, física y técnicamente por su rival.

1 ATLÉTICO 2 CHELSEA Atlético Oblak, Juanfran, Godín, Lucas, Filipe, Thomas (Giménez, min. 77), Koke, Saúl, Carrasco (Torres, min. 68), Griezmann y Correa (Gaitán, min. 70) Chelsea Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Kante, Bakayoko, Marcos Alonso, Cesc (Christensen, min. 86), Hazard (Willian, min. 82) y Morata (Batshuayi, min. 81). Árbitro Cüneyt Cakir (Turquía). Amonestó a David Luiz, Thomas y Griezmann. Goles 1-0. min. 40: Griezmann. 1-1: min. 60, Morata. 1-2: min. 93, Batshuayi.

El Chelsea, trabajado al detalle por el hiperactivo Conte, lo convirtió en un equipo desorientado, nervioso, impreciso y carente de peligro. Tuvo más posesión y remates pero no supo castigar hasta el tiempo extra al Atlético, que en la primera mitad pasó un calvario pero espabiló en un fogonazo tras recuperar dos bolas y lograr correr. En una de ellas forzó un córner, el árbitro estuvo atento en un tumulto y Griezmann no marró desde los once metros. El mérito del asunto podría concedérselo Simeone a David Luiz, que en una de sus clásicas desconexiones provocó un penalti absurdo a Lucas.

LA JORNADA Grupo A PARTIDO RESULTADO CSKA Moscú-Manchester United 1-4 Basilea-Benfica 5-0 Grupo B PARTIDO RESULTADO Anderlecht-Celtic 0-3 PSG-Bayern 3-0 Grupo C PARTIDO RESULTADO Qarabag-Roma 1-2 Atlético de Madrid-Chelsea 1-2 Grupo D PARTIDO RESULTADO Juventus-Olympiacos 2-0 Sporting Lisboa-Barcelona 0-1

Conte optó por sacrificar a Pedro para sumar a Cesc, dejando todo el caudal ofensivo a Morata y al recuperado Hazard. Ellos solos se bastaron para generar peligro al Atlético, que no fue capaz de controlar las zonas centrales. Hazard hizo daño con sus conducciones para superar líneas. Buscó forzar a Juanfran, al que superó en la acción del empate, pero también optó por golpear desde lejos y se topó con el poste o el lateral de la red.

Sufría el Atlético, se sentía maniatado y a merced de su rival. Una sensación desconocida para sus jugadores en Champions, ya que ni siquiera en la anterior derrota ante el Benfica -única en las 24 veces que estuvo Cholo en el banquillo en la competición- el cuadro rojiblanco estuvo tan superado por un rival.

Agitado por la arenga de Conte, se puso el Chelsea a buscar el empate. En una de las acciones, Hazard amagó hacia fuera, puso un centro al corazón del área donde Morata la desvió levemente para hacer felices a sus amigos madrileños que saltaban como locos detrás del banquillo 'blue'.

El 1-1 no calmó el ansia de los visitantes, que guiados por el genio belga rozó varias veces el segundo. Optó Simeone por meter a Giménez para defender con cinco, después de haber metido sin éxito a Gaitán y Torres, que luego solicitó un penalti a Cakir. El problema es que Juanfran estaba ya medio cojo y se situó de extremo. Se le hacía eterno al Atlético, que acabó cediendo en el estreno europeo de su nueva casa. La derrota llegó con el remate de Batshuayi, que pareció ser un 'gol de oro' en la última acción del partido ya que el banquillo visitante invadió el campo. Necesita el Atlético vencer en el doble partido al Qarabag para recibir a la Roma soñando con la segunda plaza de grupo.