El tridente del PSG golea al del Real Madrid A la izquierda, Neymar, astro del PSG. A la derecha, Cristiano, la gran estrella del Madrid. :: reuters / afp Neymar, Cavani y Mbappé suman 71 tantos frente a los 38 de Cristiano, Benzema y Bale en lo que va de curso IGNACIO TYLKO MADRID. Martes, 13 febrero 2018, 01:03

Las grandes citas suelen decidirse por pequeños detalles, pero los focos del apasionante Real Madrid-PSG de mañana, en el Santiago Bernabéu, iluminarán sobre todo a los dos tridentes ofensivos. Al final, el actor principal puede ser un portero o un defensa, pero tanto Zinedine Zidane como Unai Emery diseñarán su estrategia con el doble objetivo de potenciar sus ataques y cortocircuitar el del rival. Saben los parisinos que si son capaces de reducir a la mínima expresión a Gareth Bale, Karim Benzema y, sobre todo, Cristiano Ronaldo, el rey de la Champions, tendrán mucho ganado; y también los merengues asumen que pueden sufrir una derrota contundente si no consiguen estrechar las vigilancias sobre los veloces y resolutivos Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Neymar Jr.

La verdadera batalla se escenificará en el primer asalto de unos octavos con pinta de final anticipada, pero los números, la continuidad y los estados de forma favorecen a los galos. Y eso que Cristiano ha vuelto con su triplete ante la Real Sociedad, es el máximo artillero histórico de la Champions (115) y el pichichi de la fase de grupos con nueve dianas. Mientras que los integrantes de la BBC totalizan 38 goles en lo que va de campaña, de ellos 12 en la Copa de Europa, los astros del PSG llegan a los 71, cerca del doble, si bien de ellos sólo 16 han sido en la máxima competición continental. En asistencias, 38-15 para los franceses. Y en minutos de juego, 7.553 frente a 5.444, también a favor de los del Parque de los Príncipes. Pero hay más. Según la web 'transfermarkt', el valor actual es mucho mayor en las estrellas francesas (420 millones) que en las madridistas (245): 180 millones Mbappé y Neymar y 60 Cavani por los 120 en los que está tasado Cristiano, 75 el galés y 50, Benzema.

Curiosamente, los tres mosqueteros han sonado o suenan para reforzar al Real Madrid. Mucho menos ahora el uruguayo Cavani, ya con 30 años, pero Mbappé, una perla de sólo 19, estuvo muy cerca de llegar el pasado verano, y el brasileño ex del Barça, club que recibió 220 millones por Neymar, es un viejo sueño de Florentino Pérez.

El Bernabéu espera una metamorfosis de la BBC. Cristiano dejó de ir incluso a una reciente gala de Nike en Londres para esmerar su preparación. Estando lejos de su mejor versión, ya tiene 23 goles y cinco pases de gol en esta campaña y en Europa han sufrido su pegada el Borussia Dortmund, en tres ocasiones, el Tottenham en dos, y el modesto Apoel chipriota, en cuatro.

Karim está a punto de agotar la paciencia de sus seguidores. Nada más que seis tantos esta campaña del '9' del Madrid, dos en Liga y dos en Champions, y cinco pases de gol. Números peores aún que los de Gareth Bale, lastrado por sus lesiones. Así y todo, el galés ha marcado nueve veces y ofrecido también cinco asistencias. Puede ser el gran fichaje invernal del Madrid para esta Liga de Campeones, ya que sólo pudo jugar en las dos primeras jornadas.

Cavani, el goleador asistente

En una entrevista a Marca, Emery analizó a sus tres figuras, a las que ha tenido que persuadir sobre la mayor importancia del colectivo respecto a las distinciones individuales. «Neymar nació para ser un crack. No he tenido nunca uno como él y estoy muy agradecido de poder entrenarlo. Tiene hambre, quiere ser el número uno del mundo y en el PSG podemos ayudarle», analizó el técnico vasco. Los números de 'Ney' en su primer año en París son espectaculares, si bien la Ligue 1 no se puede comparar con la Liga. Ha participado en 27 partidos para un total de 2.427 minutos, y suma 28 goles, de ellos 19 en el torneo de la regularidad, y 16 asistencias.

Sobre Cavani, que acaba de batir el récord goleador del club (156), expone: «Tenía que asumir la responsabilidad de goleador que tenía Ibra. Se generaron dudas al principio pero su trabajo es fantástico. Es ganador». 'Edi' ha jugado más que Neymar (2.744 minutos a lo largo de 33 partidos), con 28 tantos, de ellos 21 en la Ligue 1 y seis en Copa de Europa, y ha ofrecido ocho asistencias.

Mbappé está cedido este año por el Mónaco y su compra le costará al PSG en verano 180 millones. «Tiene un recorrido enorme y no se sabe hasta dónde llegará. Pudo irse al Madrid o al Barça y se quedó con nosotros», destaca de él Emery. En sus 2.382 minutos, poco más que Neymar pero habiendo participado en cuatro partidos más, 15 goles, de ellos cuatro en la Champions, y 14 asistencias.