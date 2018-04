«No hay nada hecho. Sufriremos en el Bernabéu» Jueves, 26 abril 2018, 01:04

Zinedine Zidane se mostraba satisfecho con el marcador logrado en el Allianz Arena. No era para menos, después del sufrimiento que vivió su equipo.

«Estamos contentos con el resultado. Sufrimos sin balón y lo hicimos bien con balón. Ganar aquí no es fácil. Podemos hacer las cosas mejor, pero estamos satisfechos», indicó, si bien se apresuró a advertir de que su equipo tendrá que «luchar» en el Bernabéu. «Nunca está hecho, como ante la Juve. Sufriremos en la vuelta. Habrá que plantearlo de otra manera».

Zidane desveló que retiró del campo a Isco porque se hizo «daño». «Luego Marco ha entrado muy bien en la dinámica. No sólo el gol. Ha trabajado muchísimo. Es vertical, tiene velocidad, pegada... Tiene un poco de todo», añadió.

Zinedine Zidane Entrenador del Real Madrid

Por su parte, Jupp Heynckes, entrenador del Bayern, aseguró que habían regalado dos goles al Madrid y además no había podido aprovechar las ocasiones que tuvo. «Le regalamos dos goles con errores claros y tuvimos una serie de ocasiones que no aprovechamos. Con ello no es sorprendente que hayamos perdido», dijo antes de admitir que no tiene «nada que perder» en el Santiago Bernabéu.