Liga de Campeones | Fase de grupos Pochettino: «Jugamos contra el mejor equipo del mundo y debemos ser valientes» Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham. / Efe «Vamos a salir sin miedo a intentar dominar el encuentro», aseguró el entrenador del Tottenham EFE Londres Martes, 31 octubre 2017, 16:12

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotpsur, ha confirmado este martes que Harry Kane ha entrado en la convocatoria para el partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, al tiempo que ha asegurado que su equipo "debe ser valiente" en Wembley, ya que juegan "contra el mejor club del mundo".

"Es un partido en el que hay que ser valiente porque juegas contra el mejor equipo del mundo, y si no lo haces empiezas perdiendo. Vamos a salir sin miedo a intentar dominar el encuentro", aseguró Pochettino en la rueda de prensa previa al duelo, que tuvo lugar en la ciudad deportiva 'Spur', en Enfield, al norte de Londres.

"Pero lo importante es disfrutar y jugar con libertad, disfrutar el partido. Si no, es muy difícil mostrar tu calidad", agregó.

La principal novedad en la convocatoria del Tottenham es el delantero inglés Harry Kane, quien volverá a vestirse de corto tras perderse el partido del pasado fin de semana contra el Manchester United y superar su lesión en los isquiotibiales.

El ariete, que se entrenado este martes con normalidad con el resto de sus compañeros, ha sido el futbolista más destacado del conjunto del norte de Londres esta temporada, en la que lleva 17 goles en 16 partidos disputados entre encuentros con su club y con la selección inglesa

"Está en la convocatoria y puede que juegue mañana, pero todavía tenemos un día más para ver cómo está. No quiero decir que la decisión sea 100% segura. Ayer estuvo bien y hoy se ha entrenado con el grupo al mismo nivel que sus compañeros", explicó Pochettino.

"Lo importante es tomar la decisión correcta, tanto para el jugador como para el equipo. Debemos ver qué tal se siente esta noche y mañana", dijo el argentino.

Tottenham Hotspur y Real Madrid se verán las caras en el estadio de Wembley (20:45 CET; 19:45 GMT) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en un duelo al que ambos llegan tras caer en sus respectivos campeonatos domésticos: los londinenses a manos del Manchester United (1-0) y los madrileños ante el Girona (2-1).

"Siempre es importante ganar y demostrar que puedes soportar la presión de jugar al máximo nivel, tanto en el duelo frente al Real Madrid hace 15 días como contra Liverpool, West Ham y Manchester United. Nuestro desafío este curso es ser consistentes y competir al nivel más alto", señaló.

"No estamos preocupados por las últimas derrotas. No es perfecto, pero no estamos preocupados. Hemos analizado lo que había que analizar y ahora necesitamos futbolistas con cabeza fría", subrayó 'Poche'.

"Cuando elogio al Real Madrid es porque siento que es el mejor equipo del mundo. Pero también porque tengo la confianza de que podemos ganarles. Siempre con todo el respeto profesional, pero tengo confianza en mis jugadores", agregó.

Además, el entrenador argentino eludió valorar la derrota del conjunto 'blanco' en Girona y dijo que él sólo se fija "en sus partidos de Champions League".

"No soy quién para hablar de eso. El partido contra el Real Madrid no es una referencia para mí; lo son los de la Liga de Campeones. La cara que está mostrando en esta competición es muy buena, y muestra que es el mejor equipo el mundo. Con la plantilla que tienen no tengo ninguna duda de que estarán peleando en todos los frentes a final de curso", indicó.

"Tienen un gran equipo con jugadores increíbles, jugadores que cambian partidos. Lo importante es centrarnos en nosotros mismos. Analizaremos los partidos que han jugado en la Champions y no nos fijamos en el de Girona, ya que tienen la capacidad de cambiar totalmente de un encuentro a otro", declaró el de Murphy.

Preguntado por Zinedine Zidane, Pochettino aprovechó para alabar a su colega y dijo que "es el mejor entrenador del mundo" y que tiene "la capacidad de trabajar en el sitio en el que quiera".

"Por capacidad y personalidad, creo que lo normal es que Zidane pueda entrenar en un futuro en Inglaterra. Ya lo ha dicho la FIFA: es el mejor técnico del mundo. Sólo tiene que quererlo y desearlo. Lo que está claro es que tiene la capacidad para entrenar en el sitio en el que quiera", afirmó.

Pochettino, por último, valoró la presencia del mediocampista Dele Alli, quien se ha perdido las primeras tres jornadas de la Champions League por sanción, en la convocatoria, y dijo que el internacional inglés "puede ser uno de los mejores del mundo en el futuro".

"Estamos demostrando que lo verdaderamente importante es el equipo. Dele es alguien vital, pero ya hemos jugado bien sin él. Tiene una mentalidad fuerte y nos va a ayudar porque puede jugar mañana. Sin embargo, necesita disfrutar jugando al fútbol. Tiene carácter y es un ganador, pero debe salir a la cancha a disfrutar", manifestó.

"Estoy feliz porque tenemos a un jugador más que va a ayudarnos a intentar conseguir lo que queremos, que es avanzar a la siguiente fase", valoró. "Es muy joven, sólo tiene 21 años, y es especial. Puede ser mejor, pero necesita tiempo. Con tiempo, entrenamientos, mejorando cada día y aprendiendo de sus errores puede ser uno de los mejores del mundo", concluyó Pochettino.