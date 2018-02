Neymar prioriza el Mundial a la remontada contra el Madrid En Brasil aseguran que el delantero será operado y estará dos meses de baja, aunque Emery lo desmiente: «Vamos a ver cómo evoluciona» YASSINE KHIRI Miércoles, 28 febrero 2018, 00:57

París. La web brasileña 'GloboEsporte' desveló que Neymar, el fichaje más caro de la historia, será operado y estará de baja dos meses. Sin informar del lugar de la operación ni del médico encargado de la intervención, señaló que a Neymar se le colocaría un tornillo en la zona afectada. Horas después Emery desmintió esa información: «Se ha decidido no operar. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días». «Hay mucha información fuera, pero la verdad es lo que he dicho, que fue lo que me dijo el doctor», subrayó el entrenador español del PSG.

Sin embargo, el técnico vasco reconoció la dificultad de que Neymar llegue para el duelo del martes ante el Real Madrid. «Hoy parece más difícil que el domingo que Neymar esté preparado para este partido. Pero creo que tiene una pequeña opción», dijo Emery. Todo depende de la importancia de su fisura, pero una lesión así necesita varias semanas de baja, según confirmaron a la agencia AFP varios médicos. Además, el PSG deberá recuperar para la próxima semana al actual jefe de su defensa, Marquinhos.

El PSG y Neymar, que prioriza el Mundial al PSG y, por consiguiente, a la eliminatoria contra el Real Madrid, deben valorar ahora si merece la pena arriesgar. Además del resto de la temporada, el brasileño jugará en menos de cuatro meses el Mundial, en el que su selección se presenta como una de las grandes favoritas.

«Jugar con una torcedura dentro de una semana... Todos lo han hecho, puede jugar vendado, pero una torcedura asociada a una lesión de huesos es complicada. En un hueso las infiltraciones son complicadas y durante el partido hay un riesgo de agravar la lesión», confirmó Pascal Maillé, responsable del centro médico de Clairefontaine, 'casa' de la selección francesa.