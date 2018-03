Octavos de final Morata se tocó los genitales para responder a las críticas El delantero del Chelsea reaccionó a los gritos desde la grada R. C. Jueves, 15 marzo 2018, 01:30

El delantero del Chelsea, Álvaro Morata, no tuvo un gran día en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Jugó aproximadamente media hora y fue la diana de las críticas de numerosos seguidores azulgrana. 'Morata, qué malo eres' y 'No tienes huevos, Morata, no tienes huevos' fueron algunas de las consignas coreadas por el público. El antiguo delantero del Real Madrid respondió en varias ocasiones llevándose las manos a los genitales, tal y como grabaron las cámaras de la eliminatoria.

¡LA IMAGEN DE LA NOCHE! MORATA SE TOCÓ SUS PARTES tras LOS CÁNTICOS del Camp Nou: "ERES MUY MALO, MORATA ERES MUY MALO" ¡IMÁGENES EXCLUSIVAS en #ChampionsTotal en MEGA! pic.twitter.com/oSYgKhq0L6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 de marzo de 2018