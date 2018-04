Cuartos | Vuelta Montella ve «posible» la remontada Vincenzo Montella, durante la rueda de prensa. / Lukas Barth (Efe) El técnico del Sevilla incide en que para voltear la eliminatoria ante el Bayern tendrán que jugar «con cabeza y equilibrio», y también «tener un poquito de suerte» EFE Martes, 10 abril 2018, 20:06

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ha afirmado en la víspera del choque de este miércoles en el campo del Bayern de Múnich, vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones, que «lo importante es creer que es posible» remontar el 1-2 de la ida y ha recalcado que «es difícil», pero no «imposible».

En la rueda de prensa oficial de la UEFA previa al partido, antes de entrenar en el Allianz Arena, el italiano ha dicho desconocer si este estadio es el más difícil para ganar, pues lo verá por primera vez en dicha sesión vespertina, aunque ha considerado que será igual que otro, «no cambia», y que «lo importante es creer que es posible».

«Es difícil, pero lo creo posible. No es un partido imposible», ha aseverado Montella al ser preguntado por las opciones de su equipo, si bien tienen que jugar «con cabeza y equilibrio», y también «tener un poquito de suerte».

Cuestionado por unas declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las que dijo que se imagina que «como siempre» les tocará el Bayern en semifinales, el técnico sevillista ha resaltado que están en cuartos por méritos propios, sobre todo de sus «jugadores» porque él llegó más tarde. Aún así, ha restado importancia a estos comentarios al asegurar que sabe que «al Sevilla se le tiene respeto» y lo ve «en la Liga y la Champions, y ante la pregunta de si puede ser una ventaja que el Bayern tenga varios apercibidos de sanción ha precisado que lo desconoce y espera que «no jueguen mañana y se preparen antes para la semifinal», ha ironizado.

Equilibrio y paciencia

«Estos partidos son muy largos y lo importante es jugar siempre con equilibrio y paciencia. No tenemos que hacer muchos cálculos, sino jugar el mismo partido de siempre, igual que en la ida, estar siempre con la cabeza en el partido, dar una buena imagen y creer que es posible», ha subrayado el napolitano.

Ha añadido Montella que «se puede marcar también en el segundo tiempo y lo importante es no encajar gol en la primera parte», y ha admitido sobre la última derrota contra el Celta (4-0) que empezaron «muy bien, con ganas y posibilidades de marcar», pero tras el 1-0, «sobre todo en la segunda parte», perdieron «el equilibrio», por las «prisas para recuperar un resultado negativo», y no jugaron «como equipo».

Ha defendido Montella que «tal vez» su equipo juega igual «en Champions que en la Liga, pero ha tenido más dificultades en Liga», y ante el Bayern ha bogado por «tener confianza y trabajar en ataque», pues no es fácil tener a un «goleador que pueda resolver el partido». «No soy supersticioso, pero en los tres últimos partidos no hemos tenido suerte, aunque creo que ésta volverá y, si creemos que es posible, volverá quizá mañana», ha señalado.

No ha desvelado el técnico si el meta David Soria seguirá de titular, en lugar de Sergio Rico, pues aunque ya sabe «claramente quién jugará», no lo va a adelantar porque habitualmente comunica el once «antes al equipo».

Además de confirmar que los argentinos Gabriel Mercado y Joaquín Correa están ya recuperados de sus dolencias, ha indicado que quitarle la posesión del balón al Bayern «depende siempre de ti, de tu confianza, más que del nivel del rival, y seguro que mañana» tendrán que «pelear y trabajar mucho, y tener también un poco de suerte».

También se ha congratulado de recuperar al argentino Éver Banega, tras su sanción, aunque en la ida su compatriota Guido Pizarro hizo un «buen partido», y ha añadido que «lo importante es mantenerse muy compactos, ser penetrantes y mirar a la portería» rival.