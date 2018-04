Semifinales | Ida Salah se invita a comer a la misma mesa que Cristiano y Messi Mohamed Salah tras marcar uno de sus dos goles a la Roma en Anfield. / Reuters El delantero egipcio del Liverpool entra en la pelea por el Balón de Oro tras su exhibición ante la Roma, con 43 goles ya esta temporada y la final de la Champions casi asegurada MAXIME MAMET Liverpool Miércoles, 25 abril 2018, 17:36

Dos goles que fueron obras de arte y dos pases decisivos para una actuación excepcional con el Liverpool ante la Roma (5-2). Conquistada Inglaterra, Mohamed Salah enamora a Europa y muchos ya le sitúan en condiciones de pelear el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo y Leo Messi. «¡Pero hay que darle el Balón de Oro!», exclamó el antiguo internacional galés Robbie Savage, comentarista de la BBC, para resumir el estupor general por la actuación del delantero egipcio de 25 años en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

«Sin ningún tipo de duda, el mejor jugador del planeta actualmente», añadió la leyenda del Liverpool Steven Gerrard, que comentó el partido para BT Sport. Difícil no darle la razón visto lo ocurrido. En Anfield Salah alcanzó los 43 goles esta temporada, 31 de ellos en la Premier. Ha encontrado portería 19 veces en sus últimos 15 partidos como titular (desde finales de enero). En este período sólo se quedó sin marcar ante el Manchester United, a comienzos de marzo.

«En este momento es excepcional. El primer gol es una acción de genio. Ha marcado varios así. En el segundo muestra su sangre fría y pudo marcar los otros dos (en los que asistió a Mané y Firmino) ¡Qué jugador!», celebró su entrenador, Jürgen Klopp.

'The Telegraph' y 'The Times' quedaron también impresionados por un delantero que José Mourinho descartó del Chelsea. Los dos diarios dedicaron la portada a una fotografía de Salah celebrando con modestia uno de sus goles ante su exequipo con un gran titular: «Imparable». «Los goles que usted no olvidará jamás son aquellos a los que sigue un momento de incredulidad. Es así cómo Salah se paró dentro del área romana, levantó los ojos y encontró una diana del tamaño de una caja de zapatos. Con el estilo reconocible de los jugadores de clase mundial, decidió marcar», escribió 'The Telegraph' para describir la acción de su primer gol.

«La multitud de Anfield no estuvo mucho más tiempo contemplativa», continuó el diario. «Pronto, una tempestad de ruido aglutinó las tribunas y su nombre fue cantado con una intensidad increíble. En ese estado de forma, se habrían necesitado una media docena de centuriones romanos para pararle», añadió. «Salah es algo excepcional», publicó 'The Guardian'. «Un deportista en la cima de su arte encontrando la forma de alcanzar nuevas cimas», destacó.

Objetivo, el Mundial

«El tipo de actuación que finaliza sosteniendo una bola de oro», continuó 'The Guardian'. El diario londinense no fue el único en poder ver un Balón de Oro en las manos del egipcio dentro de unos meses. «Salah deberá sin duda hacer un poco más para el Liverpool y sobre todo con Egipto en la Copa del Mundo, pero por el momento por supuesto que está en la discusión», estimó 'The Times'.

Salah fue uno de los grandes artífices de la clasificación de los 'Faraones' para el Mundial, por primera vez desde 1990. En Rusia 2018 jugarán en el grupo A junto al anfitrión, Arabia Saudí y Uruguay. Para las casas de apuestas británicas, el atacante, que cumple su primera temporada con los 'reds', es favorito para el Balón de Oro por delante de Cristiano Ronaldo y Messi, que han ganado entre los dos las diez últimas ediciones del trofeo (cinco cada uno).

«Si ustedes piensan que es el mejor del mundo, escríbanlo o díganlo», señaló sonriente Klopp en rueda de prensa la noche del martes. «Lo que yo puedo decir es que está en una forma excepcional. Para ser el mejor del mundo, hay que hacerlo durante más tiempo, yo pienso», añadió el entrenador germano del Liverpool.

A la espera de acontecimientos, 'The Telegraph' se permite no estar de acuerdo con el técnico alemán: «Tenemos la tendencia a ver una diferencia tan grande entre un jugador y los otros 21 sobre el campo sólo cuando Cristiano Ronaldo o Lionel Messi están dentro».