Medio billete para octavos en juego Messi y Piqué bromean durante el entrenamiento de ayer. :: afp El Barça recibe al Olympiacos con el objetivo de sumar su tercer triunfo consecutivo COLPISA BARCELONA. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:38

El Barça busca en el Camp Nou su tercera victoria consecutiva en la Liga de Campeones ante el Olympiacos, un triunfo con el que encarrilaría la clasificación para los octavos de final. El equipo de Ernesto Valverde afronta el partido fortalecido por la gran imagen que dio en la segunda parte en el Wanda Metropolitano, aunque el empate ante el Atlético (1-1) interrumpió su cadena de siete encuentros ganados en el inicio de Liga.

«Para nosotros es la Champions. No pensamos en función del resto de marcadores. Solo pensamos en nosotros. Si ganamos llegaremos a los nueve puntos y afrontaríamos el próximo partido con la ilusión de conseguir algo más», reconoció Valverde.

Sobre el papel, el equipo griego, al que ya dirigió Valverde durante tres cursos, parece el rival más asequible del grupo. No ha puntuado todavía en Europa e incluso no ha comenzado bien su Liga en la que tras siete jornadas solo es quinto. Pero, precisamente, es uno de esos encuentros en los que el Barça corre el riesgo de no darle la trascendencia que tiene. Puede ayudar a eso las rotaciones que debe hacer Valverde para dosificar a algunos jugadores. Messi, como siempre, comienza a entrar en las quinielas para descansar algún día. Nelson Semedo está apercibido de sanción, mientras que Rafinha, Dembélé y Arda son baja.

Será el regreso del Barça al Camp Nou tras el partido a puerta cerrada ante la UD Las Palmas del 1 de octubre. El ambiente sigue caliente en lo referente a lo político y la seguridad se reforzará.