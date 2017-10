Sin margen de error para el Atlético en Azerbaiyán

madrid. «Es un partido vital, es una final para nosotros, nos jugamos mucho más que tres puntos, es la primera final de todas y lo único que vale es ganar». Saúl Ñíguez expresó en público lo que sabe todo rojiblanco: hoy se juega una final en Bakú ante el Qarabag. «Es una presión que nos hemos añadido nosotros con los resultados anteriores», expresó el canterano.

El equipo de Simeone se presenta en Bakú sin derecho a fallar ante el Qarabag, que tuvo que abandonar la ciudad de Agdam tras un conflicto bélico, y buscando una victoria que le permita revertir su inicio en este grupo C de la Liga de Campeones. El empate ante la Roma (0-0) no se hizo bueno ante el Chelsea (1-2) por lo que ahora mismo es tercero, a cinco puntos de los ingleses y a dos de los italianos. Contra ellos se jugará una plaza en octavos, por lo que los atléticos no pueden permitirse más tropiezos.