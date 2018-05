Final El campeón busca agigantar su leyenda 00:57 El Real Madrid tratará de sumar su tercera Champions consecutiva ante el Liverpool, el último club que fue capaz de tumbarle en una final del torneo ÓSCAR BELLOT Enviado especial a Kiev Sábado, 26 mayo 2018, 07:36

Ni ser la primera escuadra capaz de revalidar el título de la Liga de Campeones ni haber llevado en las dos últimas décadas a sus vitrinas seis 'orejonas' merman la voracidad del campeón. El Real Madrid es insaciable y siempre quiere más. Le obliga a ello su laureado palmarés y la más reciente trayectoria de un plantel que está pergeñando gestas dignas de aquel equipo liderado por Alfredo Di Stéfano que alzó las primeras cinco Copas de Europa. En el Olímpico de Kiev, el bloque tutelado por Zinedine Zidane y abanderado por Cristiano Ronaldo tiene una excelente oportunidad de agigantar su leyenda levantado por tercera vez consecutiva el trofeo más anhelado a nivel de clubes. Tratará de impedirlo el Liverpool, el último conjunto que fue capaz de tumbar al rey de Europa en una final de la máxima competición continental, gracias al tanto de Alan Kennedy que segó los sueños de los Del Bosque, Camacho, Juanito, Santillana, Stielike, Cunningham y compañía.

Tras una larga travesía del desierto iniciada hace once años con su derrota en Atenas ante el Milan, los 'reds', revitalizados por Jürgen Klopp y encomendados al demoledor tridente que conforman Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah, vuelven a suscitar un temor reverencial y aspiran a devolver a Anfield una gloria que no saborean desde aquel vibrante pulso de 2005 en Estambul resuelto en la tanda de penaltis que convirtió a Rafa Benítez en un ídolo en la ciudad de los Beatles. Aunque nadie genera más respeto que quien está a un paso de anudar su cuarto entorchado en el último lustro vengando, de paso, a ese 'Madrid de los García' que hincó la rodilla en el Parque de los Príncipes allá por 1981.

Derroche de tronío y de figuras para un encuentro que cuenta con todos los ingredientes necesarios para ponerle los dientes largos a cualquier aficionado al fútbol que se precie. Frente a frente, dos de los equipos que han hecho de la mística del balón una forma de vida. De la irreductibilidad del cuadro merengue al conmovedor sentimiento de hermandad que aflora cada vez que la hinchada 'red' entona el 'You'll never walk alone', un hilo une a dos entidades que se saben deudoras de su poderosa historia y que están empecinadas en engrandecerla aún más: su inagotable sed de triunfo, que explica en buena medida su impresionante porcentaje de efectividad en las finales, con doce de quince ganadas por el Real Madrid y cinco de siete por el Liverpool.

Vastos arsenales

De ello sabe mucho Zinedine Zidane, que podría convertirse en el tercer técnico que suma un triplete de 'orejonas', igualando a Carlo Ancelotti y a Bob Paisley. Claro que ni el italiano ni el británico lo lograron, como puede hacer el marsellés, de modo consecutivo. Y además en sus tres primeras campañas como entrenador de máximo nivel. Un dato que atestigua el crucial papel del galo en la articulación de esta nueva edad de oro del Real Madrid, fundamentado en su sabio manejo de un vestuario que golea en experiencia al del Liverpool y que se rebela contra quienes aducen que los 'reds' les superan en ilusión. Diecisiete futbolistas del conjunto español saben ya lo que es ganar la Champions, con Cristiano Ronaldo y su póker de 'orejonas' a la cabeza. Sólo Emre Can la incluye en su currículum de entre la plantilla que dirige Klopp, y de refilón, puesto que apenas figuró en la convocatoria de uno de los partidos que disputó el Bayern de Múnich para conquistarla en el curso 2012-2013.

Claro que una vez que empiece a rodar el cuero todo eso será papel mojado. Importará únicamente quién sepa manejar mejor sus armas. Poderosísimo el arsenal del Real Madrid, que cuenta con todos sus efectivos en perfecto estado de revista, lo que obligará a Zidane a devanarse los sesos para determinar quiénes aparecen en la foto inicial. La principal duda radica en si repetirá el once que goleó el año pasado a la Juventus en Cardiff o cambiará el cromo de Benzema por el de Bale. El fabuloso estado de forma del galés, que ha firmado siete goles en sus siete últimos partidos de Liga, le concede buenas cartas puesto que ya formó ante el Villarreal en el último ensayo para Kiev, una alentadora señal para el extremo vistos los precedentes de Milán y Cardiff, donde Zidane prácticamente calcó las alineaciones que dispuso en sus partidos previos. La velocidad del '11' sería además una buena forma de amenazar a un Liverpool que juega sin cadenas, aunque el '9' podría aportar su superior capacidad asociativa.

Un rival feroz

La decisión de Zidane revelará el plan del francés para contrarrestar a un Liverpool que acudirá a la batalla con «once animales enchufados», según vaticinó Kroos. Es el sello de Klopp, que ya le dio una buena dentellada al Real Madrid en las semifinales de la Champions de la campaña 2012-2013 con el Borussia Dortmund. Los vasos comunicantes de aquel equipo con el actual Liverpool son notorios. Morder lo más arriba posible para culminar de modo eléctrico es el mantra con el que el germano ha convertido al cuadro 'red' en el terror de las defensas de la Champions, con 40 goles descontando los seis de la fase de clasificación, el tercer registro más alto en la historia de la competición. Diez de ellos de Salah, otros tantos de Firmino y nueve más de Mané en medio de un trayecto en el que los 'reds' dejaron en la cuneta a Oporto, Manchester City y Roma.

Recupera Klopp para el choque a James Milner y Emre Can, aunque previsiblemente sólo el primero estará en el once que salte al Olímpico de Kiev. Máximo asistente de la presente edición de la Champions, con nueve pases de gol, el ex 'citizen' es una de las piezas capitales del mediocampo que completarán el holandés Georginio Wijnaldum y el británico Jordan Henderson. Una medular que tendrá la misión de surtir de balones al tridente liderado por el 'faraón' Salah a la vez que auxilia a una zaga mucho menos endeble desde la llegada de Virgil van Dijk, el defensa más caro de la historia, pero que sigue arrojando dudas especialmente en la figura del balcánico Dejan Lovren, como también le ocurre en la portería al alemán Loris Karius.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo y Bale.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Mané, Salah y Firmino.

Árbitro: Milorad Mazic (serbio).

Horario: 20:45 h.

Estadio: Olímpico de Kiev.

TV: Antena 3 / beIN Sports