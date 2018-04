El lunes se sabrá la nueva fecha para las elecciones en la Federación

madrid. El lunes 9 de abril no habrá nuevo presidente a la Federación Española de Fútbol (FEF), sino que se conocerá la nueva fecha en la que se celebrarán las elecciones suspendidas por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El juez de lo contencioso administrativo rechazó la cautelarísima solicitada por Luis Rubiales ayer y ratificó la suspensión. «Es increíble, injusto e ilegal. Nunca en este país se han demorado unas elecciones sin que nadie lo pida. Es una vergüenza que se cambien unas elecciones cuando se ha solicitado que se aplace un partido (el Villarreal-Athletic que impedía votar a De Marcos)», decía Rubiales.

Juan Luis Larrea también mostró su discrepancia con el TAD pero recuerda que no fue él quien recurrió.«Estoy un poco desilusionado», dijo el vasco, apuntando que algunos asuntos habían sido pospuestos para que fueran firmados por el nuevo presidente. Entre ellos, la renovación de Julen Lopetegui, pactada por Hierro con el permiso de la gestora. Así, a falta de que se fije el lunes la nueva fecha de las elecciones a la presidencia Marcelino Maté presidirá la final de Copa del día 21 en el Metropolitano. No es fácil encontrar una fecha en la que todos puedan ejercer su derecho a voto porque «si no hay liga, hay fútbol sala, y si no, fútbol femenino. Igual vamos hasta mediados de mayo. Y cuando la selección empiece a concentrarse para el Mundial no podemos estar en estas circunstancias», avisa Larrea, quizá consciente de que en cuanto se marche a Rusia se estaría privando el voto de Iago Aspas.