Nadie se libra de la culpa en el nuevo estropicio del Barcelona

barcelona. En el día después de la humillante eliminación ante la Roma, lo más doloroso en el Barça es la creciente indeferencia. No es una exageración. Es la fuerza de la costumbre. La cuarta debacle en los cuartos de final de la Champions en las últimas cinco ediciones ya hace menos daño. No son pocos los culés que viendo la pobre actuación de sus jugadores en el Olímpico casi dieron por bueno el KO antes que tener que vivir algo parecido contra un eterno rival en semifinales o en la final.

Ya no está Mathieu, señalado hace un año en el 3-0 ante la Juventus. André Gomes, otro cabeza de turco habitual, sólo entró al final. Luis Enrique, el anticristo para muchos por cambiar el estilo, sube y baja montañas en bicicleta, su ocupación en sus periodos sabáticos. Y puede que Valverde vuelva a aficionarse muy pronto a la fotografía, su pasión, tras sucumbir tácticamente ante Eusebio di Francesco, evidenciando carencias en una gran cita europea desconocida para él.

Pero que nadie crea que los jugadores están libres de culpa. La pasada temporada Busquets y Iniesta criticaron abiertamente a Luis Enrique. Y durante esta campaña, Jordi Alba ha repetido varias indirectas hacia el anterior técnico. Los tres han estado en el césped en todos esos partidos en los que la agresividad del rival ha sido mayor en los balones divididos, factor que se estudia poco en La Masía. Busquets tenía la coartada de jugar con un dedo del pie roto e infiltrado. Iniesta se despidió con lágrimas camino de China. Piqué sigue con molestias en la rodilla. Rakitic lo juega todo. Luis Suárez parece cansado.

Y Messi. Otra desaparición misteriosa el día de una eliminación europea del Barça. Así ha sido en todas desde la 2006-07. Si él no marca, KO seguro. Es un dato sobrecogedor que ya no se sabe si usarlo contra él o a su favor. Con el '10' en el campo parece siempre que un gol llegará seguro, pero no, hasta eso es una falsa apreciación a tenor de la estadística.