Análisis Un largo mes de incertidumbre para Gameiro Gameiro celebra su gol ante la Roma. / Sergio Pérez (Reuters) «Si el club no me pide irme, voy a quedarme aquí», destacó el delantero francés del Atlético tras liberarse con su gol ante la Roma RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 23 noviembre 2017, 19:19

Kevin Gameiro terminó el partido de Champions ante la Roma con una sonrisa en la cara, por su gol y el triunfo del Atlético, pero sabe que su futuro como rojiblanco se decidirá en las semanas finales de 2017 y las primeras de 2018. Su entrada al campo coincidió con la mejoría del juego, llegó el gol de su amigo Antoine Griezmann y después el suyo. El '21' atlético marcó casi sin ángulo tras driblar al portero romano después de recibir una pelota del 'Principito'. Así, de un plumazo, los dos puntas galos se llenan de confianza para la recta final de año.

«El gol ha liberado a Antoine. Fue un golazo», explicó cuando le preguntaron por la belleza del 1-0, anotado por su compatriota de media chilena. Después reconoció que el 2-0 también le ayuda a él, que está viviendo una situación complicada. «Este gol para mi confianza es muy bueno; hemos marcado muy poco desde principio de temporada peros estamos trabajando para mejorar. Hay momentos difíciles pero cuando trabajas el gol llega», subrayó el exsevillista.

Hay muchos rumores sobre su futuro, sobre todo teniendo en cuenta la llegada de Diego Costa, pero su gol demuestra que Gameiro va a luchar hasta el final por quedarse en la plantilla. «Lo he dicho siempre; cada vez que estaba en un club lo he dado todo. Después las cosas pueden salir bien o mal, eso es futbol, pero cuando estoy en el terreno de juego yo doy todo, marco por mi equipo y no voy a pararme aquí», advirtió antes de negar a los periodistas franceses que esté deseando que llegue enero para abordar una posible salida del Atlético. «No, de momento estoy aquí. Si el club no me pide irme, voy a quedarme aquí. Después, veremos lo que va a pasar en enero pero queda un mes para marcar muchos goles y ganar muchos partidos. Y después veremos lo que pasará en enero», dijo de modo enigmático.

La plantilla defiende a Griezmann

Mientras Gameiro atendía a la prensa gala al final de la sala de prensa, a su espalda pasó el '7' atlético, que sólo habló en las zonas de televisiones con derechos. «Lo vamos a intentar hasta el final. Nos queda aún disputar un partido bonito en un estadio bonito. Intento dar lo mejor de mí en cada partido y ahora hay que seguir trabajando. Estoy contento por el gol, sobre todo por mis compañeros», afirmó Griezmann tras el choque.

A sus compañeros, por contra, no pararon de preguntarles por el '7' atlético. «Está comprometido al 100% con el Atlético y lo demuestra día a día. Conocemos a Griezmann y sabemos que esas declaraciones las hizo sin ninguna maldad. Está comprometido con el grupo. Yo lo de Neymar no me lo tomé porque se iba a ir, hay otros jugadores que también quieren jugar con él algún día. No creo que sea bueno mirar con lupa todo lo que dice», comentó el uruguayo José María Giménez evitando en entrar en comparaciones con otros futbolistas, como él mismo, cuando se les han relacionado con otros equipos.

Lucas Hernández, que volvió a rendir a un gran nivel como ante el Real Madrid aunque lo hiciera como central, recordó que «Griezmann es fundamental para nosotros y cuando está de dulce nos da la vida. Ha marcado un golazo y estoy seguro que le ayudará en el futuro». Un futuro que en Europa parece complicado sea en la Champions, ya que al triunfo rojiblanco en Stamford Bridge hay que sumarle el necesario pinchazo de la Roma con el Qarabag azerbaiyano. «No hay muchas opciones pero iremos a Londres a ganar al Chelsea, que es lo que nosotros podemos hacer para clasificarnos y al menos quedarnos bien. Luego ya se verá. No sé si es un milagro que el Qarabag empate en Roma pero en el vestuario creemos que podemos pasar a octavos, por supuesto», insistió Giménez.