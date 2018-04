La Juventus, indignada con el nivel del árbitro inglés El penalti en el 93, los precedentes, la ausencia de VAR y la roja a Buffon indignan a gente como Tacconi, que «le habría partido la cara» a Oliver R.C. Viernes, 13 abril 2018, 00:47

turín. «Nos han violado, igual que el año pasado violaron al Bayern de Múnich», exclamaba incrédulo Mehdi Benatia después de que el inglés Michael Oliver le pitara un penalti por un lance con Lucas Vázquez en el minuto 93 que supuso el gol blanco cuando la prórroga parecía inminente. «(Lucas) Vázquez, que quiere controlar con el pecho para marcar de cabeza, no me ve llegar por detrás, intento rodearlo para no tocarlo y con mi pie izquierdo toco el balón. El lo hizo bien, se deja caer y el árbitro da penal. Mira que he visto partidos, que los he jugado, jamás puedes pitar un penal así en el minuto 93 y matar tu trabajo. He hecho todo lo posible para no tocarle», dijo el defensa de la Juventus.

«Es exasperante después del esfuerzo que habíamos realizado. No lo empujé. Si hay contacto es con mi muslo y eso forma parte del juego, nunca tuve intención de molestarlo o de empujarlo. Es duro, realmente tienes la impresión de que nos han violado, igual que el año pasado violaron al Bayern de Múnich con dos o tres goles fuera de juego, si no me equivoco». Siempre se repite la misma historia. El Madrid es un gran equipo, y no necesitan de estas cosas», concluyó Benatia a 'beIN Sports' casi a la vez que Miralem Pjanic escribia en sus redes sociales un mensaje: «Vergüenza».

Algunos, como el ex portero de la Juventus Stefano Tacconi, fue aún más lejos. «Si yo fuera Buffon, sabiendo que me retiraría, le habría partido la cara. Sería el gran final de una carrera estupenda. No puedes pitar un penalti así en el minuto 95, psicológicamente todos sufren una gran tensión», antes de apuntar a Pierluggi Collina como culpable del error del trencilla. «Actuó con mala fe cuando designó este árbitro. Se tiene que cambiar al designador arbitral».

Buffon, aunque otros muchos como Chiellini -que en el campo hizo gestos de pagar al colegiado- no se mordió la lengua. «Si pitas un penalti así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un killer, un sicario, un animal. En vez de corazón tiene un cubo de basura. Para pitar hay que estar bien preparado. Si no tienes personalidad, quédate en la grada con tus padres, tus amigos o mujer, con unas patatas fritas y un refresco».