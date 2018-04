Champions | Semifinales Isco y Carvajal, bajas ante el Bayern Dani Carvajal se lesionó ante el Bayern. / Reuters El lateral sufre «una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo» e Isco «un esguince acromioclavicular» COLPISA Madrid Viernes, 27 abril 2018, 13:29

Malas noticias para el Real Madrid. Zinedine Zidane no podrá contar con Dani Carvajal e Isco Alarcón para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Bayern de Múnich. Las pruebas médicas a las que sometió el Real Madrid a los dos jugadores confirmaron la lesión muscular del lateral y un esguince de hombro, en el caso del centrocampista.

Dani Carvajal sufre «una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo», según ha informado el club, que aunque no confirma el tiempode baja, tendrá que estar fuera de los terenos de juego entre dos y tres semanas.

Por su aprte, Isco sufre «un esguince acromioclavicular» en su hombro izquierdo y, como en el caso del alteral, el club dice que está «pendiente de evolución», auqnue todo hace indicar que se perderá el parido de Liga ante el Leganés de este sábado y el duelo europeo del próximo martes ante el Bayern.

El propio Zinedine Zidane confesó en rueda de prensa que «siempre es jodido perder a dos jugadores pero no podemos hacer nada. Es lo que hay». Además señaló que «veremos cómo se recuperan y estoy seguro de una cosa: no vamos a arriesgar con nadie. Si el jugador no está al 100% no va a estar con el grupo».