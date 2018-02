Inyección anímica en el Bernabéu Recibe a la Real Sociedad con un doble objetivo: cargarse de moral para el duelo ante el PSG y mantener a raya al Villarreal ÓSCAR BELLOT MADRID. Sábado, 10 febrero 2018, 00:27

«Lo único que queremos es continuar, estar más cerca del liderato sin pensar en el miércoles». Zinedine Zidane intenta evitar que el crucial duelo de la próxima semana ante el París Saint-Germain distraiga antes de tiempo a sus futbolistas, por mucho que en él se jueguen la temporada y el futuro muchos de ellos, incluyendo el propio técnico. Aunque su dimisión de la pelea por el título se hizo efectiva varias jornadas atrás, el Real Madrid carece de un colchón mullido sobre el que recostarse en puestos de Champions. El Villarreal aprieta y del Bernabéu ya se han escapado demasiados puntos. Toca tomarse muy en serio la visita de la Real Sociedad.

Zidane suma cuatro triunfos en otros tantos duelos como entrenador contra el cuadro 'txuri urdin'. Mantener el pleno resulta primordial para que su equipo llegue vitaminado en lo anímico al combate a vida o muerte con el PSG.

Necesita el Real Madrid de una actuación convincente tras el empate de la pasada jornada ante el Levante, que cortó lo que parecía el inicio de la resurrección con las goleadas que el vigente campeón de Liga y Champions endosó al Deportivo de La Coruña (7-1) y al Valencia (1-4). Los brotes verdes quedaron segados de cuajo en el Ciutat de Valencia, donde los pupilos de Zidane volvieron a incurrir en sus pecados habituales. Tendrán que expiarlos este sábado en el último ensayo para la batalla continental en la que les va la temporada.

Zidane dará fiesta a Varane, uno de sus pupilos más frágiles, y jugará con Isco y la BBC

La proximidad de esa cita sitúa a Zidane ante la disyuntiva de reservar futbolistas o plantear un once reconocible, a riesgo de añadir complicaciones en forma de lesiones a un duelo de exigencia mayúscula. Todo apunta a que optará por una vía intermedia. Isco se perfila como titular, un día después de que el galo saliese al paso de los rumores sobre su presunto malestar con el malagueño y proclamase su deseo de que se quede «toda la vida» en el club. El preparador podría conceder descanso a Varane, uno de sus pupilos más frágiles, lo que abriría espacio en el once a Nacho. El polivalente defensa, que no calentó banquillo ante el Levante, se rodaría en el eje de la zaga antes de cubrir el próximo miércoles la vacante de Carvajal, sancionado en Champions, y oficiar como secante e Neymar.

Enfrente estará una Real Sociedad que, aunque aliviada por la contundente victoria ante el Deportivo de La Coruña la pasada jornada (5-0), visita el feudo de Concha Espina en una delicada situación en la tabla. «Es un buen equipo que viene necesitado al Bernabéu», recordó Zidane, que incidió en la necesidad de hacer «un buen partido» para superar a un contrincante que tiene algunas de las virtudes ofensivas y también varias de las carencias defensivas del Real Madrid.

Tras tomar oxígeno ante el Dépor en Anoeta, Eusebio Sacristán cuenta con la importante baja de Willian José, máximo artillero del cuadro donostiarra con 11 tantos en Liga y con pasado madridista. La ausencia del brasileño, que presenta una fractura por estrés en un dedo del pie izquierdo, podría propiciar el regreso de Imanol Agirretxe al Bernabéu, dos años y dos meses después de caer lesionado en una acción con Keylor Navas por la que aún le guarda rencor la parroquia donostiarra al portero costarricense. Tampoco podrá contar el técnico vallisoletano con el talentoso zurdo belga Adnan Januzaj.