Ganar y soñar con el milagro del Qarabag Antoine Griezmann, en el centro, sonríe con Diego Costa a su lado. :: efe El Atlético debe vencer al Chelsea y confiar que el club azerí no caiga en Roma para acceder a octavos R. ERRASTI MADRID. Martes, 5 diciembre 2017, 00:58

Azerbaiyán formó parte durante una temporada de la familia atlética, la publicidad del país quedó vinculada a su camiseta y a 'la tierra de fuego'. Ahora los rojiblancos, tras rozar con los dedos la Champions League en 2014 y 2016, necesitan una ayuda de Qarabag, el cuadro azerbayaiano al que no fue capaz de vencer en ninguno de sus duelos directos en esta fase de la Liga de Campeones, para soñar con la 'orejona' de 2018. Deben los de Simeone volver a vencer en Stamford Bridge, como ya hicieron en su inolvidable 2014, pero necesitan, del mismo modo, que la Roma no sea capaz de ganar su partido ante el conjunto de Azerbaiyán. «El fútbol es capaz de todo y somos ejemplo de que creemos en todo. Hay que esperar un milagro», dijo Filipe Luis, presente en el bando atlético en el 1-3 de hace tres campañas, previo a su fichaje de ida y vuelta por el equipo inglés. Las casas de apuestas considera que el Atlético no es favorito, pese a sus cuatro victorias consecutivas y trece encuentros invicto, ya que su victoria en campo del Chelsea -que necesita vencer para asegurarse la primera plaza de grupo- se paga a 3.60 euros, mientras que el triunfo local se paga a 2.05.

El cuadro de Simeone, que hasta ahora siempre alcanzó los octavos con el Atlético en Champions, sueña con no caer a la Europa League aferrado a una carambola. Recuperada la confianza en su propio juego, se aferra a su mejoría defensiva (un gol en contra por 12 a favor en cuatro partidos), a que sólo ha perdido uno de sus 27 partidos como visitante entre todas las competiciones en 2017 (en las semifinales de Champions en el Santiago Bernabéu) y a la recuperación de sus delanteros, alguno como Gameiro y Torres que parecían gafados de cara a gol. El caso más llamativo es Griezmann, que ha anotado cuatro goles en tres partidos y a asistido en otros dos tantos. Sólo tiene la baja de Juanfran, al que suplirá un multiusos rey del juego aéreo: Giménez. El uruguayo se medirá a Morata, que ha formado una conexión con Azpilicueta (5 goles de sus 9 goles llegaron en pases del navarro) y también estará pendiente de belga Hazard, que estarán en punta por delante de un centro del campo potente: Kanté, Drinkwater y Cesc.

Chelsea Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Kanté, Fàbregas, Drinkwater, Alonso, Hazard y Morata. Atlético de Madrid Oblak, Giménez, Savic, Lucas, Filipe, Thomas, Gabi, Saúl, Koke, Griezmann y Torres o Gameiro. Árbitro Danny Makkelie (Holanda). Hora 20:45 h. Stamford Bridge. TV Antena 3.

A partir de ahí, de conseguir el triunfo ante un Chelsea clasificado y en buen momento de forma (invicto en sus últimos seis partidos y no pierden en casa desde el 30 de septiembre contra el City), le queda tener fe en el Qarabag y en un posible fallo de la Roma ante una situación de tanta presión. «Es un momento fundamental por nuestra dimensión europea. En el pasado hemos ganado al Real Madrid o al Lyon en octavos, pero no me acuerdo de haber logrado pasar de ronda en un grupo como este», dijo el capitán de la Roma, Daniele De Rossi.

Dani Quintana, futbolista español del Qarabag, reconoció que están «convencidos de poder sacar algo positivo en Roma. No me importa no hacerle un favor al Atleti. Luego en la final se nos da muy bien ganarles», indicó. Di Francesco avisa a los suyos poniendo de ejemplo el duelo de los azeríes en el Wanda Metropolitano, que terminó 1-1. «Nos enfrentamos a un equipo que lo hizo bien fuera de casa, En Madrid iba ganando a pesar de estar con diez hombres. Hay que tener respeto, aunque si jugamos al máximo podremos ganar», recordó.