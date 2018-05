«Ni somos favoritos ni lo es el Liverpool; es 50-50» Zinedine Zidane. Zidane se muestra «contento» de poder jugar otra final y no está preocupado por la presión: «Mejor, más bonito» O. BELLOT KIEV. Sábado, 26 mayo 2018, 00:42

Zinedine Zidane volvió a transmitir paz en vísperas de una nueva final de la Liga de Campeones. Lo que para otros resulta excepcional, para los artífices de esta nueva edad de oro del Real Madrid se ha convertido ya casi en el pan de cada día. Quizás por ello o por el positivismo de que siempre hace gala en sus intervenciones, encara el duelo con la seguridad de que el trabajo hecho ha sido el correcto y que ahora todo queda en manos de los futbolistas. «Cuando lo has dado todo, si el rival está mejor, nada, no podemos controlarlo», señaló el marsellés que desdeñó, eso sí, la condición de favorito para su equipo. «No es así. Pueden hablar, decir muchas cosas, pero sabemos que no es así. Es otra final y tenemos la misma oportunidad. Ni somos favoritos ni el Liverpool tampoco. Es 50-50. Tendremos que hacer un gran partido para ganar. No te preocupes que en el vestuario no nos creemos favoritos para nada».

Subrayó Zidane que detrás de los recientes éxitos en la máxima competición continental hay «mucho talento seguro, pero mucho trabajo. Llegar a una final no es nada fácil», incidió. Esta es la tercera consecutiva para él como técnico. Las dos anteriores, saldadas con sendos títulos. «Es bonito. Vivo de eso, es mi pasión, siempre he competido, me gusta competir. Este club es lo que tiene. Cuando te gusta competir, trabajando, puedes llegar a hacer lo que estamos haciendo. Lo vivo con normalidad. Estoy contento de poder vivir otra final. Este momento, hoy y mañana, nunca lo vamos a vivir. Vivimos muchas cosas, pero hoy y mañana, nunca más lo vamos a vivir. Tenemos que aprovechar. Si tengo presión, no pasa nada. Es la vida. Mejor. Es ser humano somos emoción pura y si tengo un poco de presión, mejor, más bonito».