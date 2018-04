Cuartos | Ida Ernesto Valverde: «Dudo que la eliminatoria se decida en la ida» Ernesto Valverde, en la rueda de prensa. / Efe El técnico del Barcelona avisa que «la Roma va bien al ataque y defiende muy compacto. Es una eliminatoria atractiva como todas las de esta ronda» COLPISA Barcelona Martes, 3 abril 2018, 17:14

Ernesto Valverde no cambia el discurso a pesar de llevar más de media temporada en el Barcelona. El técnico advirtió del peligro de la Roma ante el que se enfrentará este miércoles en el Camp Nou, en la ida de los cuartos de final de la Champions League y le quitó valor a todos los que colocan al equipo italiano como la 'cenicienta' de los ocho equipos que quedan. «Viendo los partidos que hizo en la fase de grupos y cómo se le está dando la Serie A, no me sorprende que esté en cuartos», señaló Valverde antes de añadir que «va bien al ataque y defiende muy compacto. Es una eliminatoria atractiva como todas las de esta ronda. Nuestro objetivo es pasar y estamos al 50 por ciento».

Además, Ernesto Valverde dejó claro que serán importantes los 180 minutos de eliminatoria porque duda «mucho que a estas alturas se solucionen las eliminatorias en el primer partido por el nivel de los rivales. Son partidos de mucha tensión». Sin embargo, sí que le otorgó mucha importancia a «no encajar y desde luego ganar el partido, pero somos conscientes de que no bastará un buen partido, sino dos partidos buenos». En juego está el pase a la semifinal de la máxima competición europea y Valverde insistió en la dificultad del compromiso: «No tenemos nada que perder porque no hemos ganado nada. No creo que se haya menospreciado a la Roma desde dentro del vestuario. Parece que los equipos tienen ganado por su nombre, pero no es así».

Sobre los peligros del equipo italiano, Valverde reconoció que «tiene un buen juego de posición, intenta llevar el peso del partido, tiene fuerza en la estrategia y lanza bien la presión. También sus laterales son muy ofensivos, tendremos que defenderles bien». Además insistió en que «no tiene valor que se nos sitúe como favoritos» y confesó que «eso vale para las casas de apuestas. Todo puede cambiar en función de lo que pase en la primera jugada. Respetamos a la Roma como rival y sabemos que tenemos hacer un partido extraordinario».

Una de las novedades en el once del Barcelona será el regreso de Sergio Busquets, tras tres semanas fuera del equipo. «Ayer entrenó y pensamos que hoy lo volverá a hacer. Es un jugador importante para nuestro equipo y para la selección», señaló Valverde que quiso darle mucha importancia a la presencia del centrocampista en el campo: «Esperamos poder contar mañana con él. Es normal echarle de menos cuando no está. Es fundamental para nosotros, no sé si igual que Messi, pero mucho».

Y si Busquets es importante, Luis Suárez también lo es, pero la sequía goleadora que atraviesa en Europa han hecho saltar las alarmas. «¿Hay algún partido en el que Suárez no esté motivado? Seguro que mostrará su mejor versión, la necesitaremos. Que no haya marcado en Europa es casualidad. Hace unos meses me preguntábais por su sequía en la Liga, empezó a marcar y creo que ahora pasará lo mismo porque es un jugador que se relaciona bien con el gol». Por último, habló sobre si tiene alguna estrategia para intentar convencer a Andrés Iniesta en caso de que decida marcharse a final de temporada. «De momento no he pensado ninguna estrategia e igual no hace falta que la piense. Andrés sabe lo que se le quiere aquí y la decisión que tiene que tomar es personal», finalizó.