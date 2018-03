Octavos | Vuelta Emery: «Es una decepción caer en octavos, pero han sido mejores» Unai Emery, resignado. / Reuters «Ahora hay que analizar las cosas con frialdad con respecto al futuro», apunta el técnico guipuzcoano | «No es el momento de hablar de cambios», afirma Nasser Al-Khelaïfi COLPISA Miércoles, 7 marzo 2018, 00:15

"Ahora hay que analizar las cosas con frialdad con respecto al futuro y volver a engancharnos a la liga. En la Champions sabemos que se aceleraban los procesos y es una decepción perder en octavos, y a la vez no es una decepción perder ante el Real Madrid. Han sido mejores y les felicitamos", reconoció Unai Emery.

"En la ida no aprovechamos bien el 50%. Ellos fueron capaces de marcar esa diferencia, y hoy el 60% del partido ha sido de ellos y el 40% nuestro. Los últimos 20 minutos del primer tiempo hemos podido acercarnos y aprovechar el momento, pero no ha podido ser. Su gol nos ha restado posibilidad y la expulsión nos ha rebajado las opciones. Es una decepción perder en octavos y a la vez no perder con el Real Madrid".

Respecto a la ausencia de Neymar el técnico guipuzcoano no quiso entrar en detalles. "Neymar es importate y sin él hemos perdido capacidad, pero hemos podido contar con otrros", zanjó.

"No es el momento de hablar de cambios"

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aseguró tras el encuentro que "no es el momento de hablar de cambios" en el equipo, aseverando que creen en el proyecto que pusieron en marcha con la compra del club en 2011 y con el que han gastado una millonada en jugadores como el brasileño Neymar (222 millones de euros) y el francés Kylian Mbappé (180 millones).

"Creemos en nuestros jugadores", agregó el presidente, quien consideró que la roja al italiano Marco Verratti en el minuto 66 condicionó a los parisinos y recordó que en el primer periodo el PSG estuvo mejor que su rival. "Vamos a continuar trabajando. Hoy estamos decepcionados por nuestros hinchas, que tanto nos han apoyado", sentenció.