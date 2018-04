Duelo de gigantes camino de Kiev Bayern y Real Madrid reeditan en 'semis' de la Champions la batalla más repetida en la historia de los torneos europeos IGNACIO TYLKO Sábado, 14 abril 2018, 01:24

Tal y como predijo el presidente blanco Florentino Pérez, después de superar al París Saint-Germain y a la Juventus en octavos y cuartos, el Real Madrid se medirá a un histórico como el Bayern de Múnich en la penúltima ronda de la Champions, un trofeo que los blancos buscan conquistar por decimotercera vez, tercera consecutiva. Será el séptimo enfrentamiento en semifinales entre estos dos colosos en la máxima competición continental, todo un clásico repleto de historias, batallas y polémicas. En la otra semifinal, muy incierta, se medirán el Liverpool y la Roma, dos equipos de autor por la importancia de los técnicos Jürgen Klopp y Eusebio Di Francesco. Los choques de ida se jugarán en Múnich y Anfield y los de vuelta en el Santiago Bernabéu y el Olímpico de Roma.

Como en los viejos tiempos, y no es un chiste, un bombo con un inglés, un italiano, un español y un alemán que le dieron empaque a un sorteo con 22 'orejonas' representadas -12 del Real Madrid, 5 del Bayern y otras 5 del renacido Liverpool- que tuvo como mano inocente al exdelantero ucraniano Andriy Shevchenko, embajador de una final presentada por el imponente Vitali Klichkó, excampeón del mundo de los pesos pesados en boxeo y actual alcalde de la capital ucraniana.

El Madrid conquistó la 'octava', la 'novena', la 'décima' y la 'duodécima' tras eliminar al Bayern, pero el campeón germano es el equipo que más veces ha apeado a los blancos en la Copa de Europa (cinco, cuatro de ellas en semifinales). El último precedente se produjo en los polémicos cuartos de final del pasado año, cuando los blancos se impusieron en la prórroga tras un partido de altísimo voltaje marcado por el arbitraje del húngaro Viktor Kassai, la expulsión del chileno Arturo Vidal y tres tantos de Cristiano, uno de ellos en claro fuera de juego. El portugués firmó una eliminatoria de ensueño, con cinco de los seis goles merengues. Este curso también es el máximo artillero de la competición con 15 dianas.

Se escenificará la vuelta al Bernabéu del veterano Jupp Heynckes, el técnico de la 'séptima' Copa de Europa blanca, y del colombiano James Rodríguez. Desde que este entrenador, ya con 72 años, sustituyó en octubre a Carlo Ancelotti en el banquillo bávaro, el Bayern ha barrido a sus rivales hasta lograr su sexta Bundesliga consecutiva. Con su método paternalista tradicional, ha recuperado la versión competitiva de un equipo con gran experiencia que aún sueña con repetir el triplete que ya logró Heynckes en 2013.

El Bayern tiene enorme peligro del centro del campo hacia adelante. Ribéry y Robben parecen disfrutar de una segunda juventud, James está ofreciendo una buena versión, Müller es una garantía de versatilidad y gol y Lewandowski es un peligro permanente y querrá mostrarse ante el equipo de sus sueños. Atrás son vulnerables, empezando por la lesión del portero Neuer, quien ya ha vuelto a los entrenamientos pero no tiene ritmo. Su baja ha sido bastante bien cubierta por Ullrich, pero no es lo mismo. Sufre en el centro de la zaga con Hummels y Boateng, muy lento. Ya no juega nunca atrás Javi Martínez sino de pivote, en partidos complicados ayudado por Arturo Vidal o Thiago.

«Se trata de un grandísimo rival con una experiencia impresionante, pero confiemos nuestros jugadores estén una vez más a la altura de las circunstancias. Nunca se sabe si es mejor jugar la vuelta en casa. Siempre hay que sufrir para avanzar, pero ya nos hemos enfrentado a rivales de un gran prestigio, a los líderes de Francia e Italia y ahora nos toca el de Alemania», analizó en beIN Sports Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Se miden los dos equipos más ofensivos de la Champions, según los datos de la propia UEFA. El Madrid ha creado 195 ocasiones, frente a 187 de los muniqueses, ha lanzado 77 veces a puerta, por 70 de su rival, y ha marcado 26 goles, por 23 del Bayern. Es el enfrentamiento más repetido en la historia de las competiciones europeas (26 partidos con los dos que se aproximan), aunque jamás se han visto las caras en una final. Será la sexta semifinal seguida del campeón alemán contra un equipo español y ha perdido las tres últimas. Una pesadilla.