La prueba del '9'

El Real Madrid comienza este miércoles frente al modesto Apoel Nicosia la defensa de su corona europea y el reto de lograr su tercer título de Champions consecutivo. Dicho así, se podría colegir que se trata de un trámite en el que la goleada del equipo de Zinedine Zidane se da por descontada ante la cenicienta del grupo, ya que a priori tanto el Tottenham del argentino Mauricio Pellegrino como el Borussia Dortmund que dirige desde este verano el holandés Peter Bosz son superiores al campeón chipriota. Sin embargo, los dos empates consecutivos cosechados en el Santiago Bernabéu ante el Valencia y el Levante han generado dudas en torno al equipo blanco, incógnitas que ha alimentado Zinedine Zidane al reconocer en la previa que «puede que falte un ‘9’ en la plantilla».

Hasta ahora, el Real Madrid ha echado mucho de menos en Liga a Cristiano Ronaldo, que el próximo domingo en Anoeta cumplirá su quinto y último partido de sanción por su empujón al árbitro De Burgos Bengoetxea tras su expulsión en la ida de la Supercopa ante el Barça. El regreso a la gran Europa del máximo goleador de la pasada Liga de Campeones supone un «alivio» para el Madrid. Así lo ha reconocido su técnico, aunque a continuación niegue que la ofensiva del Real Madrid sea débil sin el astro portugués. «Cristiano es un jugador importante, un líder que quiere siempre ganar y transmite esto a los demás. No aporta sólo goles, pero no podemos hablar de dependencia», afirmó ‘Zizou’.

«Puede que falte otro delantero pero no hemos podido ficharlo» Zinedine zidane

Zidane ya dijo en verano que les faltaba otro punta al irse Álvaro Morata al Chelsea, pero rectificó un día después. Ahora, con Karim Benzema de baja a menos un mes, el preparador francés vuelve a su idea original. «Al final es verdad que si miras antes tenías a Morata y Mariano, que lo están haciendo bien en sus nuevos clubes, y ahora sólo está Borja Mayoral, en el que creo mucho porque tiene hambre. Puedes pensar que falta un ‘9’, pero nos vamos a apañar», masculló ‘Zizou’ en Valdebebas. Y por primera vez, en referencia implícita al traspaso de Kylian Mbappé del Mónaco al PSG, añadió que no han podido fichar a ese otro ariete que buscaban.

El grano de Asensio

Con CR7 en liza, la opción más lógica es que el portugués sea el delantero centro, intercambiando esa posición con Bale y con Isco por detrás. Descansaría Marco Asensio, el máximo artillero del equipo blanco con cuatro goles en lo que va de temporada. Sufre además un problemilla físico porque se le ha infectado un grano en la pierna tras depilarse y le cuesta hasta ponerse la media. En el eje del centro del campo son seguras las vueltas de Casemiro y Modric, que descansaron ante el Levante, mientras que en defensa Zidane duda entre alistar ya a su compatriota Varane o esperar unos días porque su lesión muscular aún está reciente y es un defensa de cristal.

En el Apoel asumen que el Real Madrid es el indiscutible favorito, y más si se tiene en cuenta que en el único precedente, en los cuartos de final de la Champions en 2012, los merengues se impusieron por un global de 8-2. «Además de tener a Cristiano, que es uno de los mejores del mundo, el Madrid cuenta con un equipo formidable», concedió su delantero brasileño Igor de Camargo. «Haremos un buen partido y no hay que olvidar que seremos once contra once», apostilló el ariete del equipo entrenado por el técnico griego Georgios Donis, clasificado para la fase de grupos tras superar en las rondas previas al Dudelange luxemburgués, el Viitorul rumano y el Slavia de Praga checo. Los chipriotas iniciaron su liga con una goleada al Nea Salamina (4-1) y actuaron con un planteamiento atrevido que no podrán repetir. «En el Bernabéu no seremos capaces de tener tanto la pelota, así que tenemos que centrarnos en cómo jugar mejor defensivamente», advirtió Donis.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane o Nacho), Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Bale y Cristiano.

Apoel Nicosia: Waterman, Milanov, Rueda, Carlao, Lago, Vinicius, Morais, Bertoglio, Ebecilio, Aloneftis y De Camargo.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA).

Hora: 20:45. Estadio Santiago Bernabéu.

TV: beIN Max.