Octavos | Ida Conte: «El Barça es favorito pero estamos muy motivados» Antonio Conte, técnico del Chelsea, en su comparecencia previa al choque ante el Barça. / Reuters El técnico italiano del Chelsea se viste con piel de cordero y asegura que «Messi es el mejor del mundo» COLPISA Lunes, 19 febrero 2018, 21:32

El italiano Antonio Conte, entrenador del Chelsea, se vistió con piel de cordero en la previa del primer asalto de octavos de final ante el Barcelona. "Es cierto que comenzamos el partido sin ser los favoritos, lo es el Barça para pasar de ronda, pero creo que tenemos que estar muy motivados. Servirá para ver a qué nivel estamos, es una prueba de fuego para nosotros. Hemos trabajado fuerte y duro. El Barça está haciendo una gran temporada, es el líder de la Liga, pero tenemos que estar preparados para este tipo de partidos", analizó el preparador de los 'Blues'.

"Para nosotros el partido tiene mucha importancia, es un gran reto. Jugaremos contra un equipo fantástico, uno de los mejores del mundo, pero también creo que requiere entusiasmo por parte nuestra. Hay que estar muy atentos y a la vez con ambición para hacer nuestro fútbol. Les gusta dominar, crean ocasiones, hay que estar preparados, hay que saber sufrir con el balón, estar juntos", desgranó el exseleccionador italiano.

A juicio de su técnico, la clave para el Chelsea pasa por "jugar con nuestra fuerza, con gran entusiasmo y pasión". "Tenemos un plan para este partido y es importante escoger a los jugadores en mejor forma para poder crearles problemas", remarcó .

Fue contundente cuando se le ha preguntado sobre cómo frenar a Messi. Tras sonreír y asegurar que "es una buena pregunta", declaró: "Es el mejor del mundo". Aunque después ha añadido que tampoco hay que obsesionarse porque otros jugadores, y ha citado a Luis Suárez, Iniesta, Busquets también son determinantes.

Hazard: «Siempre es bueno que me comparen con los mejores»

También se sometió a rueda de prensa Eden Hazard, que recalcó que no le importa que le comparen con Leo Messi y Cristiano Ronaldo, a los que definió como “los mejores futbolistas de la historia", sino que lo ve como algo “positivo” que le motiva para seguir mejorando. “Siempre es bueno y positivo que me comparen con ellos, pero yo soy diferente. Jugamos en competiciones diferentes y yo lo único que hago es intentar hacer mi trabajo", manifestó el belga. "Intento llegar a su nivel, al nivel de los mejores de la historia. Y sé que si quiero llegar a ser uno de los mejores, a ser como Messi o Cristiano, tengo que hacerlo bien en estos partidos", agregó el ‘10’ del Chelsa.

Hazard advirtió que pese a que muchos consideran favorito al Barça para pasar a cuartos, el Chelsea es "el vigente campeón de Inglaterra" y que están "preparados". "Todos los partidos son importantes, pero cuando tienes uno de Champions League es más importante. Esta temporada el Barça está siendo uno de los mejores del mundo. Sabemos que será un buen partido y que nosotros lo daremos todo", enfatizó.

Alabó también Hazard a Andrés Iniesta. Consideró que el centrocampista de Fuentealbilla es "uno de los mejores en la historia del Barcelona junto con Messi". Y sobre su futuro el belga, que lleva tiempo en la órbita del Real Madrid, aseguró que únicamente piensa en su actual equipo. "Llevo seis años en el Chelsea y estoy muy contento aquí. Me quedan tres años de contrato, mi familia está contenta en Londres y sólo me centro en el partido de mañana y en el resto de la temporada. No pienso mucho más en el futuro", remachó.