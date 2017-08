PSG, City o Chelsea, posibles rivales para los españoles

El sorteo de la Champions League en Mónaco (18.00 h. Eurosport), supone el pistoletazo de salida a la nueva temporada en Europa. El Real Madrid estará ubicado en el bombo 1 junto al resto de campeones y se medirá a alguno de los cocos del grupo 2 (PSG, Manchester United, City o Borussia Dortmund. Los otros componentes de ese bombo 2 son el Barcelona, el Atlético y el Sevilla, por lo que no se enfrentarán al equipo blanco. El Barça podría encontrarse con la Juventus, contra la que jugó su última final en 2015, el Bayern, el Chelsea y el Mónaco, mientras que Benfica, Shakhtar y Spartak de Moscú parecen, aparentemente, más sencillos. Regresan a la máxima competición continental algunos campeones, como el Chelsea, el Manchester United, Será curioso no ver al Arsenal, que por primera vez en 19 años no la jugará.