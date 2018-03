El Atlético no quiere enfriar su momento ante un Lokomotiv que cree pese al 3-0

«Me preocupa que todos piensen que la eliminatoria está resuelta», explicó Simeone, que ha ganado 17 de 20 partidos en la Europa League, antes de que medirse a cuatro bajo cero y posiblemente mientras nieva al Lokomotiv en Moscú. Este duelo, bastante desnivelado por el 3-0 del Metropolitano, es tomado por el cuerpo técnico rojiblanco como la ocasión para refrendar el buen momento del equipo. Una derrota en los últimos 11 encuentros oficiales. No quiso 'Cholo' dar muchas pistas del once, aunque parece que Torres sí será titular por la baja de Costa pero no lo hará Oblak, y sí Werner. El Lokomotiv, líder indiscutible con ocho puntos de ventaja en la Liga rusa, aún cree en la remontada pese a que el cuadro español no ha caído esta temporada por más de tres goles. «Tenemos el ejemplo del Barça contra el PSG», apuntó Miranchuk.